Узнайте, как приготовить очень вкусно сельдь на гриле! А ещё вкуснее подавать рыбу с яичницей на тосте

Сельдь может похвастаться более высоким содержанием жирных кислот омега-3, чем другие виды океанской рыбы, включая сардины и скумбрию.
Эта рыба также богата селеном и витаминами D и B12. Кроме того, в ней содержится меньше ртути, чем в других жирных рыбах.
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