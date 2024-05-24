Узнайте, как приготовить очень вкусно сельдь на гриле! А ещё вкуснее подавать рыбу с яичницей на тосте

Сельдь на гриле: очень простой рецепт

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Сельдь может похвастаться более высоким содержанием жирных кислот омега-3, чем другие виды океанской рыбы, включая сардины и скумбрию.

Фото: flickr.com by Atle Grimsby is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эта рыба также богата селеном и витаминами D и B12. Кроме того, в ней содержится меньше ртути, чем в других жирных рыбах.

Предлагаем вам рецепт жареной сельди, которая хорошо сочетается с яичницей на тосте.

Ингредиенты

4 филе сельди

1/3 стакана несолёного сливочного масла

1 столовая ложка оливкового масла

Приготовление

Разогрейте гриль. Смажьте решётку маслом, чтобы предотвратить прилипание. Срежьте с филе кожу и смажьте рыбу оливковым маслом. Посолите и поперчите. Обжаривайте филе по 2–3 минуты с каждой стороны. Смажьте филе кусочком сливочного масла и подавайте.