Узнайте, как приготовить очень вкусно сельдь на гриле! А ещё вкуснее подавать рыбу с яичницей на тосте

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Сельдь на гриле: очень простой рецепт

0:55
Еда

Сельдь может похвастаться более высоким содержанием жирных кислот омега-3, чем другие виды океанской рыбы, включая сардины и скумбрию.

Сельдь на гриле: очень простой рецепт
Фото: flickr.com by Atle Grimsby is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эта рыба также богата селеном и витаминами D и B12. Кроме того, в ней содержится меньше ртути, чем в других жирных рыбах. 

Предлагаем вам рецепт жареной сельди, которая хорошо сочетается с яичницей на тосте.

Ингредиенты

  • 4 филе сельди
  • 1/3 стакана несолёного сливочного масла
  • 1 столовая ложка оливкового масла

Приготовление

  1. Разогрейте гриль. Смажьте решётку маслом, чтобы предотвратить прилипание.
  2. Срежьте с филе кожу и смажьте рыбу оливковым маслом. Посолите и поперчите.
  3. Обжаривайте филе по 2–3 минуты с каждой стороны. Смажьте филе кусочком сливочного масла и подавайте.
Селедка на мангале
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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