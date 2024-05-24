Хочется чего-то лёгкого на обед? Побалуйте себя изысканным супом, который готовится из йогурта и ароматных специй

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Сливочный йогуртовый суп: очень вкусное первое блюдо

1:26
Еда

Сливочный йогуртовый суп — очень вкусное первое блюдо, которым можно наслаждаться круглый год. Это простой рецепт, суп готовится всего из нескольких ингредиентов, на его приготовление у вас не уйдёт много драгоценного времени.

Сливочный йогуртовый суп: очень вкусное первое блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Приготовленный из йогурта и приправленный ароматными специями, такими как куркума и красный перец чили, этот суп точно станет вашим фаворитом. 

Ингредиенты

  • 1/2 стакана рафинированного масла
  • 1 чайная ложка имбиря
  • 3 чашки греческого йогурта
  • 1,5 столовой ложки куркумы
  • 3 чайные ложки тмина
  • Соль по необходимости
  • 4 перца халапеньо
  • 6 зубчиков чеснока
  • 1,5 чайной ложки красного перца чили
  • Кинза
  • 2 чайные ложки смеси специй гарам масала

Приготовление

  1. Нагрейте рафинированное масло в небольшой кастрюле на среднем огне. Как только масло станет достаточно горячим, добавьте нарезанный перец халапеньо, измельчённый имбирь и зубчики чеснока и готовьте 3-4 минуты.
  2. Добавьте в кастрюлю йогурт вместе с порошком красного перца чили, куркумой, тмином, смесью гарам масала и солью. Постоянно помешивайте в течение минуты или двух. Снова добавьте в смесь немного масла и хорошо перемешайте.
  3. При подаче украсьте кинзой.
Турецкий йогуртовый суп с мятой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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