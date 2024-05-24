Хочется чего-то лёгкого на обед? Побалуйте себя изысканным супом, который готовится из йогурта и ароматных специй

Сливочный йогуртовый суп — очень вкусное первое блюдо, которым можно наслаждаться круглый год. Это простой рецепт, суп готовится всего из нескольких ингредиентов, на его приготовление у вас не уйдёт много драгоценного времени.
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Приготовленный из йогурта и приправленный ароматными специями, такими как куркума и красный перец чили, этот суп точно станет вашим фаворитом.
Ингредиенты
1/2 стакана рафинированного масла
1 чайная ложка имбиря
3 чашки греческого йогурта
1,5 столовой ложки куркумы
3 чайные ложки тмина
Соль по необходимости
4 перца халапеньо
6 зубчиков чеснока
1,5 чайной ложки красного перца чили
Кинза
2 чайные ложки смеси специй гарам масала
Приготовление
Нагрейте рафинированное масло в небольшой кастрюле на среднем огне. Как только масло станет достаточно горячим, добавьте нарезанный перец халапеньо, измельчённый имбирь и зубчики чеснока и готовьте 3-4 минуты.
Добавьте в кастрюлю йогурт вместе с порошком красного перца чили, куркумой, тмином, смесью гарам масала и солью. Постоянно помешивайте в течение минуты или двух. Снова добавьте в смесь немного масла и хорошо перемешайте.
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