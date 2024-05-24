Хочется чего-то лёгкого на обед? Побалуйте себя изысканным супом, который готовится из йогурта и ароматных специй

Сливочный йогуртовый суп: очень вкусное первое блюдо

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Сливочный йогуртовый суп — очень вкусное первое блюдо, которым можно наслаждаться круглый год. Это простой рецепт, суп готовится всего из нескольких ингредиентов, на его приготовление у вас не уйдёт много драгоценного времени.

Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Приготовленный из йогурта и приправленный ароматными специями, такими как куркума и красный перец чили, этот суп точно станет вашим фаворитом.

Ингредиенты

1/2 стакана рафинированного масла

1 чайная ложка имбиря

3 чашки греческого йогурта

1,5 столовой ложки куркумы

3 чайные ложки тмина

Соль по необходимости

4 перца халапеньо

6 зубчиков чеснока

1,5 чайной ложки красного перца чили

Кинза

2 чайные ложки смеси специй гарам масала

Приготовление

Нагрейте рафинированное масло в небольшой кастрюле на среднем огне. Как только масло станет достаточно горячим, добавьте нарезанный перец халапеньо, измельчённый имбирь и зубчики чеснока и готовьте 3-4 минуты. Добавьте в кастрюлю йогурт вместе с порошком красного перца чили, куркумой, тмином, смесью гарам масала и солью. Постоянно помешивайте в течение минуты или двух. Снова добавьте в смесь немного масла и хорошо перемешайте. При подаче украсьте кинзой.