Так вкусно брокколи вы ещё не готовили: вам понадобятся лимонный сок, козий сыр и поджаренные кедровые орехи

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Низкоуглеводный боул с брокколи и сыром: для тех, кто на диете

1:12
Еда

Свежий лимонный сок, козий сыр и поджаренные кедровые орехи помогают смягчить естественную горечь брокколи в этом рецепте низкоуглеводного боула.

Низкоуглеводный боул с брокколи и сыром: для тех, кто на диете
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 3 зубчика чеснока, нарезанных
  • 3 свёклы, нарезанные ломтиками
  • 2 нарезанных огурца
  • 4 чашки тёртой брокколи
  • 1 стакан листьев базилика
  • 1 стакан листьев мяты
  • 1 чашка раскрошенного козьего сыра
  • 3/4 стакана кедровых орехов
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 2 чайные ложки цедры лимона

Приготовление

  1. Нагрейте оливковое масло в сотейнике, обжарьте кедровые орехи 1–2 минуты, затем обжарьте чеснок ещё 1 минуту.
  2. Добавьте тёртую брокколи и готовьте 3–4 минуты. Снимите с огня и добавьте цедру и сок лимона, базилик и мяту. Посолите и поперчите.
  3. Разложите смесь брокколи по тарелкам. Сверху выложите огурец, свёклу и раскрошенный козий сыр. При желании полейте ещё лимонным соком и оливковым маслом. 
Как приготовить боул с рисом и брокколи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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