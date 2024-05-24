Так вкусно брокколи вы ещё не готовили: вам понадобятся лимонный сок, козий сыр и поджаренные кедровые орехи

Низкоуглеводный боул с брокколи и сыром: для тех, кто на диете

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежий лимонный сок, козий сыр и поджаренные кедровые орехи помогают смягчить естественную горечь брокколи в этом рецепте низкоуглеводного боула.

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Ингредиенты

3 зубчика чеснока, нарезанных

3 свёклы, нарезанные ломтиками

2 нарезанных огурца

4 чашки тёртой брокколи

1 стакан листьев базилика

1 стакан листьев мяты

1 чашка раскрошенного козьего сыра

3/4 стакана кедровых орехов

1/4 стакана оливкового масла

1 столовая ложка лимонного сока

2 чайные ложки цедры лимона

Приготовление

Нагрейте оливковое масло в сотейнике, обжарьте кедровые орехи 1–2 минуты, затем обжарьте чеснок ещё 1 минуту. Добавьте тёртую брокколи и готовьте 3–4 минуты. Снимите с огня и добавьте цедру и сок лимона, базилик и мяту. Посолите и поперчите. Разложите смесь брокколи по тарелкам. Сверху выложите огурец, свёклу и раскрошенный козий сыр. При желании полейте ещё лимонным соком и оливковым маслом.