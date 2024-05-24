Так вкусно брокколи вы ещё не готовили: вам понадобятся лимонный сок, козий сыр и поджаренные кедровые орехи
Низкоуглеводный боул с брокколи и сыром: для тех, кто на диете
1:12
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24.05.2024 13:29
Свежий лимонный сок, козий сыр и поджаренные кедровые орехи помогают смягчить естественную горечь брокколи в этом рецепте низкоуглеводного боула.
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
3 зубчика чеснока, нарезанных
3 свёклы, нарезанные ломтиками
2 нарезанных огурца
4 чашки тёртой брокколи
1 стакан листьев базилика
1 стакан листьев мяты
1 чашка раскрошенного козьего сыра
3/4 стакана кедровых орехов
1/4 стакана оливкового масла
1 столовая ложка лимонного сока
2 чайные ложки цедры лимона
Приготовление
Нагрейте оливковое масло в сотейнике, обжарьте кедровые орехи 1–2 минуты, затем обжарьте чеснок ещё 1 минуту.
Добавьте тёртую брокколи и готовьте 3–4 минуты. Снимите с огня и добавьте цедру и сок лимона, базилик и мяту. Посолите и поперчите.
Разложите смесь брокколи по тарелкам. Сверху выложите огурец, свёклу и раскрошенный козий сыр. При желании полейте ещё лимонным соком и оливковым маслом.
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