"Лимонный чизкейк": вкусный коктейль, приготовленный из йогурта, сливок и лимонного сока с добавлением мускатного ореха

"Лимонный чизкейк": очень вкусный коктейль для вечеринок с друзьями

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

"Лимонный чизкейк" — коктейль, приготовленный из йогурта, свежих сливок и ванильной эссенции. Это отличный вариант праздничного напитка, который не стыдно предложить гостям.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

1/2 стакана йогурта

1/4 стакана свежих сливок

2 столовые ложки сахарной пудры

1 стакан кубиков льда

2 столовые ложки лимонного сока

2 щепотки мускатного ореха

1/2 чайной ложки ванильной эссенции

2 дольки лимона

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере, кроме мускатного ореха. Перелейте смесь в бокал и посыпьте тёртым мускатным орехом. Украсьте дольками лимона.