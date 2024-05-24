"Лимонный чизкейк": вкусный коктейль, приготовленный из йогурта, сливок и лимонного сока с добавлением мускатного ореха

"Лимонный чизкейк" — коктейль, приготовленный из йогурта, свежих сливок и ванильной эссенции. Это отличный вариант праздничного напитка, который не стыдно предложить гостям.
Смешайте все ингредиенты в блендере, кроме мускатного ореха. Перелейте смесь в бокал и посыпьте тёртым мускатным орехом. Украсьте дольками лимона.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.