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"Лимонный чизкейк": вкусный коктейль, приготовленный из йогурта, сливок и лимонного сока с добавлением мускатного ореха

"Лимонный чизкейк": очень вкусный коктейль для вечеринок с друзьями

0:43
Еда

"Лимонный чизкейк" — коктейль, приготовленный из йогурта, свежих сливок и ванильной эссенции. Это отличный вариант праздничного напитка, который не стыдно предложить гостям. 

"Лимонный чизкейк": очень вкусный коктейль для вечеринок с друзьями
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

  • 1/2 стакана йогурта
  • 1/4 стакана свежих сливок
  • 2 столовые ложки сахарной пудры
  • 1 стакан кубиков льда
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 2 щепотки мускатного ореха
  • 1/2 чайной ложки ванильной эссенции
  • 2 дольки лимона

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере, кроме мускатного ореха. Перелейте смесь в бокал и посыпьте тёртым мускатным орехом. Украсьте дольками лимона.

Вкуснейший и освежающий домашний лимонад с мятой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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