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Врач перечислила шесть продуктов, которые являются ценными источниками белка

Врач Фролова назвала шесть продуктов, в которых больше всего белка

2:27
Еда

Белок является важной составляющей нашего организма, так как он необходим для роста, восстановления тканей и поддержания иммунной системы в норме. Врач-терапевт из клиники Lahta Clinic Людмила Фролова поделилась своими рекомендациями о продуктах, богатых белком.

Врач Фролова назвала шесть продуктов, в которых больше всего белка
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Один из самых богатых белком продуктов — это яйца. Они содержат все необходимые аминокислоты, которые организм использует для строительства и ремонта клеток. Яйца также обладают высоким содержанием витаминов и минералов, таких как витамин D, железо и цинк", — рассказала Фролова.

Куриное мясо также является идеальным источником белка, особенно для людей, которые ведут активный образ жизни или занимаются спортом. Оно содержит высокий уровень белка при низком содержании жира. Помимо этого, курица обладает витаминами группы В, которые необходимы для обмена веществ и энергии, сообщает Газета.Ru.

Рыба также является хорошим источником белка, особенно морская рыба, так как она содержит омега-3 жирные кислоты, которые благоприятно влияют на здоровье сердца и снижают уровень холестерина.

Молочные продукты, включая греческий йогурт, творог и сыр, также являются богатыми источниками белка. Они содержат казеин, медленно усваивающийся белок, который обеспечивает защиту и рост мышц, а также кальций, витамин D и другие питательные вещества.

Бобовые и орехи являются отличными источниками белка. Чечевица, фасоль, горох, миндаль и грецкий орех не только содержат белок, но и обладают различными питательными веществами, такими как железо, магний и витамины. Регулярное употребление этих продуктов помогает поддерживать здоровье мышц и общее благополучие.

Употребление белковой пищи способствует правильному функционированию организма, улучшает настроение и способность восстановления после физических нагрузок. Она также регулирует обмен веществ и снижает уровень холестерина в крови, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Разнообразие продуктов, богатых белком, позволяет каждому выбрать подходящий для себя источник этого важного питательного вещества.

В каких продуктах содержится БЕЛОК. Продукты богатые белком. Белок в продуктах
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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