Шеф-повар рассказал, как профессионально и вкусно приготовить на костре благородную рыбу

Бренд-шеф Балаев рассказал, какая рыба получается на костре особенно вкусной

2:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Шеф-повар Иль Патио Станислав Балаев поделился своими рекомендациями по выбору рыбы для жарки на костре.

Фото: openverse.org by a.a.sabnis is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт отметил, что карельская форель стала очень популярной в последние годы.

"Быстро и удобно можно также приготовить и речную форель. Посолить, в брюшко каждой рыбки положить дольки лимона, зубчики чеснока, петрушку, тархун, тимьян, розмарин и отправить на огонь. Рыбу надо обжарить с двух сторон на слабых углях в течении 10-15 минут, она получится ароматной и сохранит свои полезные свойства", — рассказал Балаев.

Для тех, кто предпочитает рыбу с меньшим количеством костей, повар рекомендует использовать сибаса и дорадо. Сибаса весом 1,5 кг можно запечь с зеленью, лаймом или лимоном, добавить немного вина, розового перца и оливкового масла, завернуть в фольгу и приготовить на углях.

Дорадо лучше приготовить на решетке или шампурах, смазав её только оливковым маслом. Такой шашлык будет нежирным и с минимальным количеством костей, пишет Газета.Ru.

Следующий вариант — зубатка, уточнил шеф-повар. Жирные стейки этой рыбы хорошо впитывают ароматы костра и делают её сочной и ароматной.

Кроме того, популярными стали морепродукты, такие как тигровые креветки, тушки кальмаров и осьминоги.

Но наилучшим выбором по-прежнему остается осетрина, отметил эксперт. Её рекомендуется замариновать с майонезом, луком, сметаной, лимоном и карри. Станислав считает, что она готовится быстро и обладает королевским вкусом.

Основной секрет, по мнению шефа, — выбрать качественную рыбу. Повар указывает на чистые глаза, нежно-розовые или естественно красные жабры, свежий запах и упругую структуру мяса.

Для добавления вкуса рыбе Станислав рекомендует использовать специи, такие как соль, лимон, петрушку, черный или розовый перец, а также лемонграсс, перец чили, лайм, белый перец, шалот, чеснок, шалфей, тархун, розмарин, оливковое масло, сливочное масло и белое вино. Для речной рыбы можно добавить соевый соус и растительное масло, красную паприку и зелень, чтобы убрать запах тины.