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Апельсиновый смузи с греческим йогуртом и бананом: напиток для укрепления иммунитета

Сливочно-апельсиновый смузи: готовим полезный напиток

0:51
Еда

Апельсины богаты витамином С. Этот незаменимый микроэлемент хорошо известен своим иммуностимулирующим действием и антиоксидантными свойствами.

Сливочно-апельсиновый смузи: готовим полезный напиток
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under https://www.flickr.com/photos/137643065@N06/23697654094/

Кроме того, апельсины содержат ряд других питательных веществ и соединений, которые помогают предотвратить болезни и поддерживают общее состояние здоровья, например,

  • калий,
  • клетчатку,
  • холин,
  • витамины группы B
  • и бета-каротин.

Обязательно приготовьте этот полезный оранжевый смузи.

Ингредиенты

  • 2 апельсина
  • 1 замороженный банан
  • 1/3 стакана греческого йогурта
  • Несколько кубиков льда

Приготовление

Смешайте эти ингредиенты до получения однородной массы, чтобы получить иммуностимулирующий смузи. Вы также можете добавить мёд по вкусу для большей сладости.

Смузи с бананом и апельсином
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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