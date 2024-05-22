Апельсиновый смузи с греческим йогуртом и бананом: напиток для укрепления иммунитета

Сливочно-апельсиновый смузи: готовим полезный напиток

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Апельсины богаты витамином С. Этот незаменимый микроэлемент хорошо известен своим иммуностимулирующим действием и антиоксидантными свойствами.

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Кроме того, апельсины содержат ряд других питательных веществ и соединений, которые помогают предотвратить болезни и поддерживают общее состояние здоровья, например,

калий,

клетчатку,

холин,

витамины группы B

и бета-каротин.

Обязательно приготовьте этот полезный оранжевый смузи.

Ингредиенты

2 апельсина

1 замороженный банан

1/3 стакана греческого йогурта

Несколько кубиков льда

Приготовление

Смешайте эти ингредиенты до получения однородной массы, чтобы получить иммуностимулирующий смузи. Вы также можете добавить мёд по вкусу для большей сладости.