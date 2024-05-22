К жареному мясу и овощам: приготовьте этот ароматный аргентинский соус чимичурри из петрушки и кинзы

Аргентинский соус чимичурри: как приготовить дома

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Если вы хотите придать своим любимым блюдам больше глубины и аромата, попробуйте приготовить этот вариант знаменитого аргентинского соуса, который готовится из петрушки и кинзы.

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Ингредиенты

1 чашка свежей кинзы

1 чашка свежей петрушки

Зелёный лук

1 зубчик чеснока

1/2 стакана оливкового масла

1 столовая ложка красного винного уксуса

1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока

1/2 чайной ложки сушёного орегано

1/4 чайной ложки соли

Свежемолотый чёрный перец по вкусу

Приготовление

Смешайте все ингредиенты до образования однородной пасты. Соус идеально сочетается с жареным мясом и овощами.