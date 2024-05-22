К жареному мясу и овощам: приготовьте этот ароматный аргентинский соус чимичурри из петрушки и кинзы
Аргентинский соус чимичурри: как приготовить дома
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Если вы хотите придать своим любимым блюдам больше глубины и аромата, попробуйте приготовить этот вариант знаменитого аргентинского соуса, который готовится из петрушки и кинзы.
Фото: flickr.com by rjp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1 чашка свежей кинзы
- 1 чашка свежей петрушки
- Зелёный лук
- 1 зубчик чеснока
- 1/2 стакана оливкового масла
- 1 столовая ложка красного винного уксуса
- 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
- 1/2 чайной ложки сушёного орегано
- 1/4 чайной ложки соли
- Свежемолотый чёрный перец по вкусу
Приготовление
Смешайте все ингредиенты до образования однородной пасты. Соус идеально сочетается с жареным мясом и овощами.
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