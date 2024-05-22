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К жареному мясу и овощам: приготовьте этот ароматный аргентинский соус чимичурри из петрушки и кинзы

Аргентинский соус чимичурри: как приготовить дома

0:46
Еда

Если вы хотите придать своим любимым блюдам больше глубины и аромата, попробуйте приготовить этот вариант знаменитого аргентинского соуса, который готовится из петрушки и кинзы.

Аргентинский соус чимичурри: как приготовить дома
Фото: flickr.com by rjp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 чашка свежей кинзы
  • 1 чашка свежей петрушки
  • Зелёный лук
  • 1 зубчик чеснока
  • 1/2 стакана оливкового масла
  • 1 столовая ложка красного винного уксуса
  • 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
  • 1/2 чайной ложки сушёного орегано
  • 1/4 чайной ложки соли
  • Свежемолотый чёрный перец по вкусу

Приготовление

Смешайте все ингредиенты до образования однородной пасты. Соус идеально сочетается с жареным мясом и овощами.

Готовим соус чимичурри
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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