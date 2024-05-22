Вкусное ореховое печенье-сэндвич: из полезного миндаля, кешью и грецких орехов с начинкой из бананов и клубники

Готовим ореховое печенье-сэндвич

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот десерт низкокалорийный, он состоит из полезного миндаля, кешью и грецких орехов. В нём много богатых клетчаткой бананов и свежей клубники.

Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1/4 стакана миндаля

1/4 стакана кешью

1/4 стакана тыквенных семечек

4 столовые ложки кленового сиропа

1/2 чайной ложки морской соли

1/2 стакана клубники

1/4 стакана грецких орехов

1/4 стакана семян льна

4 столовые ложки какао-порошка

2 чайные ложки ванильного экстракта

1 банан

4 столовые ложки кокосового масла

Приготовление

Сложите миндаль, грецкие орехи и орехи кешью в кухонный комбайн и взбейте, добавьте лён и семена тыквы, какао, ванильный экстракт и 1/2 чайной ложки морской соли, медленно вливая кленовый сироп. Снова перемешайте всю смесь. С помощью скалки раскатайте тесто на разделочной доске и с помощью формочки для печенья аккуратно вырежьте печенье. Для начинки смешайте банан и клубнику, добавьте в эту смесь кокосовое масло, взбейте в блендере. Заморозьте начинку. Затем вырежьте по форме печенья. Соберите сэндвичи: на одно печенье нанесите начинку, сверху положите ещё печенье.