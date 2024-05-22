Вкусное ореховое печенье-сэндвич: из полезного миндаля, кешью и грецких орехов с начинкой из бананов и клубники

Этот десерт низкокалорийный, он состоит из полезного миндаля, кешью и грецких орехов. В нём много богатых клетчаткой бананов и свежей клубники.
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Ингредиенты
1/4 стакана миндаля
1/4 стакана кешью
1/4 стакана тыквенных семечек
4 столовые ложки кленового сиропа
1/2 чайной ложки морской соли
1/2 стакана клубники
1/4 стакана грецких орехов
1/4 стакана семян льна
4 столовые ложки какао-порошка
2 чайные ложки ванильного экстракта
1 банан
4 столовые ложки кокосового масла
Приготовление
Сложите миндаль, грецкие орехи и орехи кешью в кухонный комбайн и взбейте, добавьте лён и семена тыквы, какао, ванильный экстракт и 1/2 чайной ложки морской соли, медленно вливая кленовый сироп. Снова перемешайте всю смесь.
С помощью скалки раскатайте тесто на разделочной доске и с помощью формочки для печенья аккуратно вырежьте печенье.
Для начинки смешайте банан и клубнику, добавьте в эту смесь кокосовое масло, взбейте в блендере. Заморозьте начинку. Затем вырежьте по форме печенья. Соберите сэндвичи: на одно печенье нанесите начинку, сверху положите ещё печенье.