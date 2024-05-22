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Вкусное ореховое печенье-сэндвич: из полезного миндаля, кешью и грецких орехов с начинкой из бананов и клубники

Готовим ореховое печенье-сэндвич

1:26
Еда

Этот десерт низкокалорийный, он состоит из полезного миндаля, кешью и грецких орехов. В нём много богатых клетчаткой бананов и свежей клубники. 

Готовим ореховое печенье-сэндвич
Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты 

  • 1/4 стакана миндаля
  • 1/4 стакана кешью
  • 1/4 стакана тыквенных семечек
  • 4 столовые ложки кленового сиропа
  • 1/2 чайной ложки морской соли
  • 1/2 стакана клубники
  • 1/4 стакана грецких орехов
  • 1/4 стакана семян льна
  • 4 столовые ложки какао-порошка
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта
  • 1 банан
  • 4 столовые ложки кокосового масла

Приготовление

  1. Сложите миндаль, грецкие орехи и орехи кешью в кухонный комбайн и взбейте, добавьте лён и семена тыквы, какао, ванильный экстракт и 1/2 чайной ложки морской соли, медленно вливая кленовый сироп. Снова перемешайте всю смесь.
  2. С помощью скалки раскатайте тесто на разделочной доске и с помощью формочки для печенья аккуратно вырежьте печенье.
  3. Для начинки смешайте банан и клубнику, добавьте в эту смесь кокосовое масло, взбейте в блендере. Заморозьте начинку. Затем вырежьте по форме печенья. Соберите сэндвичи: на одно печенье нанесите начинку, сверху положите ещё печенье.
Печенье СЭНДВИЧ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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