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Попробуйте этот очень простой рецепт домашнего фруктового варенья: из бананов, яблок, апельсинов, ананасов, клубники и винограда

Как приготовить фруктовый джем в домашних условиях

1:13
Еда

Это очень простой рецепт домашнего фруктового варенья, которое готовится из бананов, яблок, апельсинов, ананасов, а также сочной клубники и чёрного винограда.

Как приготовить фруктовый джем в домашних условиях
Фото: Own work by PatríciaR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если вы хотите покорить сердце ребенка, то это аппетитное лакомство вам поможет.

Ингредиенты

  • 2 яблока
  • 2 апельсина
  • 4 стакана чёрного винограда
  • 1 ананас
  • 1/2 столовой ложки лимонного сока
  • 2 банана
  • 6 слив
  • 8 ягод клубники
  • 1,5 стакана сахара

Приготовление

  1. В чашу блендера сложите нарезанные яблоки, бананы, апельсины, сливы, клубнику, ананас вместе с чёрным виноградом без косточек и взбейте до получения однородной массы. 
  2. Поставьте кастрюлю на средний огонь, добавьте в неё пюре вместе с сахаром. Постоянно помешивайте эту смесь, пока она не закипит. Как только закипит, уменьшите огонь. Продолжайте варить на медленном огне. Как только масса начнёт густеть, добавьте лимонный сок и хорошо перемешайте. Это пюре превратится в полутвёрдое варенье. 
  3. Храните джем в стеклянной банке.
Густой ДЖЕМ за ТРИ МИНУТЫ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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