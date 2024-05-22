Попробуйте этот очень простой рецепт домашнего фруктового варенья: из бананов, яблок, апельсинов, ананасов, клубники и винограда

Это очень простой рецепт домашнего фруктового варенья, которое готовится из бананов, яблок, апельсинов, ананасов, а также сочной клубники и чёрного винограда.
Фото: Own work by PatríciaR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Если вы хотите покорить сердце ребенка, то это аппетитное лакомство вам поможет.
Ингредиенты
2 яблока
2 апельсина
4 стакана чёрного винограда
1 ананас
1/2 столовой ложки лимонного сока
2 банана
6 слив
8 ягод клубники
1,5 стакана сахара
Приготовление
В чашу блендера сложите нарезанные яблоки, бананы, апельсины, сливы, клубнику, ананас вместе с чёрным виноградом без косточек и взбейте до получения однородной массы.
Поставьте кастрюлю на средний огонь, добавьте в неё пюре вместе с сахаром. Постоянно помешивайте эту смесь, пока она не закипит. Как только закипит, уменьшите огонь. Продолжайте варить на медленном огне. Как только масса начнёт густеть, добавьте лимонный сок и хорошо перемешайте. Это пюре превратится в полутвёрдое варенье.