Попробуйте этот очень простой рецепт домашнего фруктового варенья: из бананов, яблок, апельсинов, ананасов, клубники и винограда

Как приготовить фруктовый джем в домашних условиях

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Это очень простой рецепт домашнего фруктового варенья, которое готовится из бананов, яблок, апельсинов, ананасов, а также сочной клубники и чёрного винограда.

Фото: Own work by PatríciaR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если вы хотите покорить сердце ребенка, то это аппетитное лакомство вам поможет.

Ингредиенты

2 яблока

2 апельсина

4 стакана чёрного винограда

1 ананас

1/2 столовой ложки лимонного сока

2 банана

6 слив

8 ягод клубники

1,5 стакана сахара

Приготовление

В чашу блендера сложите нарезанные яблоки, бананы, апельсины, сливы, клубнику, ананас вместе с чёрным виноградом без косточек и взбейте до получения однородной массы. Поставьте кастрюлю на средний огонь, добавьте в неё пюре вместе с сахаром. Постоянно помешивайте эту смесь, пока она не закипит. Как только закипит, уменьшите огонь. Продолжайте варить на медленном огне. Как только масса начнёт густеть, добавьте лимонный сок и хорошо перемешайте. Это пюре превратится в полутвёрдое варенье. Храните джем в стеклянной банке.