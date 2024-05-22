Сочный вкус плавленого сыра моцарелла, смешанного с зелёными листьями шпината: запомните этот рецепт сэндвича

Сэндвичи — одна из самых любимых закусок во всём мире. Этот рецепт сэндвича со шпинатом на гриле — настоящая нирвана для гурманов. Сочный вкус плавленого сыра, смешанного с зелёными листьями шпината, не оставит вас равнодушными.
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Ингредиенты
1/2 стакана шпината
1/4 стакана тёртой моцареллы
1/2 чайной ложки молотого чёрного перца
Сахар по необходимости
1 столовая ложка творога
4 ломтика чёрного хлеба
4 зубчика чеснока
1 столовая ложка оливкового масла
Соль по необходимости
Приготовление
Поставьте сковороду на средний огонь и добавьте в неё масло. В миске нарежьте шпинат, чеснок и натрите моцареллу. Добавьте нарезанный чеснок и шпинат вместе с сахаром и солью в сковороду, обжарьте.
В миску среднего размера добавьте творог, чёрный перец, приготовленный шпинат и хорошо перемешайте.
Возьмите два ломтика хлеба, нанесите приготовленную начинку. Посыпьте тёртым сыром моцарелла. Поджарьте сэндвичи на гриле.