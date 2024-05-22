Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары рассказали, можно ли котам сырое мясо
Эти благоприятные дни помогут в выращивании фасоли
Экспертов разозлили исторические неточности в "Сибирском цирюльнике"
Тропические леса Амазонии пережили четыре рекордные засухи с начала века
Россиянам рассказали, что есть обезболивающий препарат, не наносящий вреда желудку
"Росгосстрах": половина россиян выбирает вузы для детей, 32% — колледжи
Кому труднее всего набрать вес?
Кинологи ответили, что делать, если собака скучает по щенкам
Туристам рассказали, зачем стюардессам секретная комната в самолете
Сочный вкус плавленого сыра моцарелла, смешанного с зелёными листьями шпината: запомните этот рецепт сэндвича

Как приготовить сэндвич со шпинатом на гриле

1:10
Еда

Сэндвичи — одна из самых любимых закусок во всём мире. Этот рецепт сэндвича со шпинатом на гриле — настоящая нирвана для гурманов. Сочный вкус плавленого сыра, смешанного с зелёными листьями шпината, не оставит вас равнодушными. 

Как приготовить сэндвич со шпинатом на гриле
Фото: unsplash.com by Lluís Domingo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1/2 стакана шпината
  • 1/4 стакана тёртой моцареллы
  • 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца
  • Сахар по необходимости
  • 1 столовая ложка творога
  • 4 ломтика чёрного хлеба
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • Соль по необходимости

Приготовление

  1. Поставьте сковороду на средний огонь и добавьте в неё масло. В миске нарежьте шпинат, чеснок и натрите моцареллу. Добавьте нарезанный чеснок и шпинат вместе с сахаром и солью в сковороду, обжарьте.
  2. В миску среднего размера добавьте творог, чёрный перец, приготовленный шпинат и хорошо перемешайте.
  3. Возьмите два ломтика хлеба, нанесите приготовленную начинку. Посыпьте тёртым сыром моцарелла. Поджарьте сэндвичи на гриле.
Брускетта (бутерброды) со шпинатом и сыром
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из под опеки Любовь Степушова ВС РФ освободили посёлок Клещеевка, наступление в Часовом Яре Дмитрий Плотников Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Последние материалы
Туристам рассказали, зачем стюардессам секретная комната в самолете
Актриса Лиза Арзамасова показала округлившийся живот
Четыре варианта окрашивания без риска для ваших волос
Как приготовить сэндвич со шпинатом на гриле
Высаживайте рассаду правильно, чтобы избежать ряд проблем
Валерий Носик пил, изменял и оставил без квартиры Лию Ахеджакову
Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из под опеки
"12 стульев" поссорили Гайдая и Гомиашвили
В России насчитали около 200 тысяч флипперов, перепродающих жильё
Как создать яркий цветник в саду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников