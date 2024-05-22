Сочный вкус плавленого сыра моцарелла, смешанного с зелёными листьями шпината: запомните этот рецепт сэндвича

Как приготовить сэндвич со шпинатом на гриле

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Сэндвичи — одна из самых любимых закусок во всём мире. Этот рецепт сэндвича со шпинатом на гриле — настоящая нирвана для гурманов. Сочный вкус плавленого сыра, смешанного с зелёными листьями шпината, не оставит вас равнодушными.

Фото: unsplash.com by Lluís Domingo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

1/2 стакана шпината

1/4 стакана тёртой моцареллы

1/2 чайной ложки молотого чёрного перца

Сахар по необходимости

1 столовая ложка творога

4 ломтика чёрного хлеба

4 зубчика чеснока

1 столовая ложка оливкового масла

Соль по необходимости

Приготовление

Поставьте сковороду на средний огонь и добавьте в неё масло. В миске нарежьте шпинат, чеснок и натрите моцареллу. Добавьте нарезанный чеснок и шпинат вместе с сахаром и солью в сковороду, обжарьте. В миску среднего размера добавьте творог, чёрный перец, приготовленный шпинат и хорошо перемешайте. Возьмите два ломтика хлеба, нанесите приготовленную начинку. Посыпьте тёртым сыром моцарелла. Поджарьте сэндвичи на гриле.