Очень простой рецепт крем-супа из репы: вкусный и быстрый обед

Крем-суп из репы: когда хочется чего-то особенного

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп из репы — питательное и сытное блюдо. Этот суп имеет кремовую текстуру, готовится из небольшого количества ингредиентов и не требует особых усилий.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

2 репы

2 стакана овощного бульона

1 столовая ложка оливкового масла

1/2 стакана густых сливок

1 луковица

Соль по необходимости

1 зубчик чеснока

Кинза

Приготовление

Нарежьте репу и лук. Нагрейте масло в кастрюле на среднем огне и добавьте чеснок и лук. Обжарьте и посолите. Как только почувствуете аромат чеснока, добавьте в кастрюлю овощной бульон вместе с репой. Хорошо перемешайте. Дайте супу закипеть. Измельчите суп погружным блендером. Добавьте сливки. Дайте супу немного покипеть. Украсьте кинзой.