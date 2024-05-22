Очень простой рецепт крем-супа из репы: вкусный и быстрый обед

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Крем-суп из репы: когда хочется чего-то особенного

0:53
Еда

Суп из репы — питательное и сытное блюдо. Этот суп имеет кремовую текстуру, готовится из небольшого количества ингредиентов и не требует особых усилий. 

Крем-суп из репы: когда хочется чего-то особенного
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 2 репы
  • 2 стакана овощного бульона
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1/2 стакана густых сливок
  • 1 луковица
  • Соль по необходимости
  • 1 зубчик чеснока
  • Кинза

Приготовление

  1. Нарежьте репу и лук. Нагрейте масло в кастрюле на среднем огне и добавьте чеснок и лук. Обжарьте и посолите. Как только почувствуете аромат чеснока, добавьте в кастрюлю овощной бульон вместе с репой. Хорошо перемешайте. Дайте супу закипеть.
  2. Измельчите суп погружным блендером. Добавьте сливки. Дайте супу немного покипеть.
  3. Украсьте кинзой.
Суп-пюре из репы
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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