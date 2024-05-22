Очень простой рецепт крем-супа из репы: вкусный и быстрый обед

Суп из репы — питательное и сытное блюдо. Этот суп имеет кремовую текстуру, готовится из небольшого количества ингредиентов и не требует особых усилий.
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Ингредиенты
2 репы
2 стакана овощного бульона
1 столовая ложка оливкового масла
1/2 стакана густых сливок
1 луковица
Соль по необходимости
1 зубчик чеснока
Кинза
Приготовление
Нарежьте репу и лук. Нагрейте масло в кастрюле на среднем огне и добавьте чеснок и лук. Обжарьте и посолите. Как только почувствуете аромат чеснока, добавьте в кастрюлю овощной бульон вместе с репой. Хорошо перемешайте. Дайте супу закипеть.
Измельчите суп погружным блендером. Добавьте сливки. Дайте супу немного покипеть.