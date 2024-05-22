Вкусный и полезный десерт к чаю: батончики с клюквой, грецкими орехами и белым шоколадом

Готовим батончики с клюквой и белым шоколадом

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Батончики с клюквой и белым шоколадом наверняка понравятся всем в вашей семье. Их довольно легко приготовить дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1,5 столовой ложки сливочного масла

1/2 стакана грецких орехов

1 чайная ложка мускатного ореха

400 г белого шоколада

1/2 стакана сушёной клюквы

Приготовление

Растопите ломтики белого шоколада. В ту же миску добавьте грецкие орехи, сушёную клюкву и молотый мускатный орех. Застелите противень пергаментной бумагой и смажьте небольшим количеством сливочного масла. Осторожно вылейте приготовленную смесь и поставьте в холодильник. Ваши батончики с клюквой и белым шоколадом готовы.