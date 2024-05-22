Вкусный и полезный десерт к чаю: батончики с клюквой, грецкими орехами и белым шоколадом

Батончики с клюквой и белым шоколадом наверняка понравятся всем в вашей семье. Их довольно легко приготовить дома.
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Ингредиенты
1,5 столовой ложки сливочного масла
1/2 стакана грецких орехов
1 чайная ложка мускатного ореха
400 г белого шоколада
1/2 стакана сушёной клюквы
Приготовление
Растопите ломтики белого шоколада.
В ту же миску добавьте грецкие орехи, сушёную клюкву и молотый мускатный орех.
Застелите противень пергаментной бумагой и смажьте небольшим количеством сливочного масла. Осторожно вылейте приготовленную смесь и поставьте в холодильник. Ваши батончики с клюквой и белым шоколадом готовы.