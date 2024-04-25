Шоколадное наслаждение: этот торт превратит ваш вечер в праздник

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Великолепный рецепт шоколадного торта

2:36
Еда

Шоколадный торт — это не просто десерт. Его нежное бисквитное тесто, пропитанное ароматом какао, сочетается с насыщенным шоколадным кремом, создавая идеальный баланс.

Великолепный рецепт шоколадного торта
Фото: flickr. com by FotoosVanRobin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ингредиенты.

Для бисквита:
200 г темного шоколада (70% какао)
200 г сливочного масла
200 г сахара
4 яйца
100 г муки
2 ст. ложки какао-порошка
1 ч. ложка разрыхлителя

Для шоколадного крема:
300 г темного шоколада (70% какао)
300 мл сливок (жирностью не менее 35%)
50 г сливочного масла
2 ст. ложки сахарной пудры

Приготовление бисквита.

Предварительно разогрейте духовку до 180°C и подготовьте форму для выпечки, смазав её маслом и посыпав мукой.

Растопите темный шоколад вместе с сливочным маслом на медленном огне или в водяной бане, постоянно помешивая, пока смесь не станет гладкой.

В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы. Постепенно добавляйте темную шоколадную смесь в яичную массу, аккуратно перемешивая.

Присыпьте муку, какао-порошок и разрыхлитель через сито в тесто и тщательно перемешайте до получения однородной массы.

Вылейте тесто в приготовленную форму и выпекайте в духовке примерно 25-30 минут или до тех пор, пока вставленный в середину нож не выйдет чистым.

Остудите бисквит перед переходом к приготовлению крема.

Приготовление крема.

Нарежьте темный шоколад мелкими кусочками и поместите в миску.

В маленькой кастрюле разогрейте сливки почти до кипения, затем аккуратно вылейте их поверх нарезанного шоколада.

Дайте смеси постоять пару минут, затем начните медленно перемешивать, пока шоколад полностью не растворится и не образуется гладкий крем.

Добавьте сахарную пудру и перемешайте до полного соединения.

Сборка торта.

Дайте торту полностью остыть, затем аккуратно разрежьте его пополам горизонтально.

Равномерно нанесите половину крема на нижнюю половину торта, затем аккуратно накройте верхней половиной.

Покройте верх и бока торта оставшимся кремом, используя лопатку или нож для смазывания.

По желанию украсьте торт тертым шоколадом, шоколадными стружками или сахарной пудрой.

Готово!

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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