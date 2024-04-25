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Берёзовый сок: польза и вред. Почему его стоит добавлять в смузи и кому от него лучше совсем отказаться

Врач Подчиненова советует добавлять берёзовый сок в смузи

1:18
Еда

В России стартовал сезон сбора берёзового сока, который, как правило, длится несколько недель.

Врач Подчиненова советует добавлять берёзовый сок в смузи
Фото: flickr.com by Brian Jeffery Beggerly is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Многие россияне считают берёзовый сок лекарством от всех болезней, кто-то наоборот, считает, что это безвкусная и совсем бесполезная жидкость. Врач по медицинской профилактике и доцент СибГМУ Дарья Подчиненова заверила, что берёзовый сок всё же очень полезен, однако не стоит к нему относиться как к лекарству: его можно пить как самостоятельный напиток либо добавлять в смузи. Правда, свежий сок имеет непродолжительный срок хранения, это тоже важно учитывать при сборе, пишет tomsk.mk.ru.

Что касается пользы, то в берёзовом соке содержится много витамина С, который играет важную роль в производстве эластина и коллагена и способствует укреплению иммунитета. Кроме того, в соке берёзы есть фолиевая кислота и витамин В6.

Эксперт подчеркнула, что содержание полезных веществ в берёзовом соке не такое уж и большое, при этом есть и противопоказания. Его категорически нельзя пить аллергикам, реагирующим на пыльцу берёзы, яблоки, картофель, орехи.

Березовый сок. Польза и вред
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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