Полезный свекольный сок с добавлением имбиря и лимона: для здоровья сердца, сосудов и почек

Как приготовить свекольный сок

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Свёкла полезна не только для сердца, сосудов и почек. Этот суперпродукт также улучшает когнитивные функции и помогает отсрочить болезнь Альцгеймера.

Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Попробуйте приготовить бодрящий свекольный сок дома. Этот простой рецепт включает и другие суперпродукты, такие как имбирь и лимон, этот сок также поможет вывести токсины из организма.

Этот свекольный сок лучше всего употреблять в свежем виде, чтобы получить как можно больше питательных веществ. Однако вы также можете разделить его на две порции, сок может храниться в холодильнике в течение 2-3 дней.

Ингредиенты

Свёкла (5 шт.)

50 г корня имбиря или 1 столовая ложка имбирного порошка

1 лимон

Приготовление

Вымойте свёклу и имбирь под проточной водой. Очистите и нарежьте небольшими кусочками. Поместите в соковыжималку. Добавьте лимонный сок. Выжмите его с помощью насадки для цитрусовых. Перемешайте и выпейте.