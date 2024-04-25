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Полезный свекольный сок с добавлением имбиря и лимона: для здоровья сердца, сосудов и почек

Как приготовить свекольный сок

1:05
Еда

Свёкла полезна не только для сердца, сосудов и почек. Этот суперпродукт также улучшает когнитивные функции и помогает отсрочить болезнь Альцгеймера.

Как приготовить свекольный сок
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Попробуйте приготовить бодрящий свекольный сок дома. Этот простой рецепт включает и другие суперпродукты, такие как имбирь и лимон, этот сок также поможет вывести токсины из организма.

Этот свекольный сок лучше всего употреблять в свежем виде, чтобы получить как можно больше питательных веществ. Однако вы также можете разделить его на две порции, сок может храниться в холодильнике в течение 2-3 дней. 

Ингредиенты

  • Свёкла (5 шт.)
  • 50 г корня имбиря или 1 столовая ложка имбирного порошка
  • 1 лимон

Приготовление

Вымойте свёклу и имбирь под проточной водой. Очистите и нарежьте небольшими кусочками. Поместите в соковыжималку. Добавьте лимонный сок. Выжмите его с помощью насадки для цитрусовых. Перемешайте и выпейте.

Свекольный сок: польза и вред
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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