Полезный свекольный сок с добавлением имбиря и лимона: для здоровья сердца, сосудов и почек

Свёкла полезна не только для сердца, сосудов и почек. Этот суперпродукт также улучшает когнитивные функции и помогает отсрочить болезнь Альцгеймера.
Попробуйте приготовить бодрящий свекольный сок дома. Этот простой рецепт включает и другие суперпродукты, такие как имбирь и лимон, этот сок также поможет вывести токсины из организма.
Этот свекольный сок лучше всего употреблять в свежем виде, чтобы получить как можно больше питательных веществ. Однако вы также можете разделить его на две порции, сок может храниться в холодильнике в течение 2-3 дней.
Вымойте свёклу и имбирь под проточной водой. Очистите и нарежьте небольшими кусочками. Поместите в соковыжималку. Добавьте лимонный сок. Выжмите его с помощью насадки для цитрусовых. Перемешайте и выпейте.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.