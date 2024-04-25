Запечённый картофель "Дофин": сначала отваривается в сливках, а потом запекается в них

Картофель "Дофин": благодаря сливкам с мускатным орехом и чесноком очень ароматный

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Одним из самых простых рецептов картофеля является запекание картошки в сливках. В классическом варианте под названием "Дофин", который предлагает сайт RussianFood.com, можно также добавить мускатный орех и посыпать блюдо тёртым сыром.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты (на 6 порций):

— Картофель — 800-900 г,

— Нежирные сливки или жирное молоко — около 2,5 стакана (600 г),

— Соль — по вкусу,

— Перец — по вкусу,

— Чеснок — 2-3 средних зубчика.

Приготовление:

Предварительно разогрейте духовку до 190 градусов. Очистите картофель и нарежьте его круглыми ломтиками примерно толщиной 0,5 см. Переложите картофель в кастрюлю и залейте сливками. Посолите и поперчите по вкусу, затем хорошо перемешайте, чтобы картофель был равномерно покрыт сливками. Разогрейте кастрюлю на среднем огне, доведите сливки с картофелем до кипения. Затем накройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь и варите картофель около 5-10 минут. Переложите картофель в подходящую посуду для запекания объемом около 2,5 л. Посыпьте тонко нарезанным чесноком, посолите и поперчите по вкусу. Процедите сливки, в которых готовился картофель, и залейте ими картофель с чесноком. Накройте посуду фольгой и запекайте картофель "Дофин" в духовке около 40 минут. После этого снимите фольгу и дайте картофелю запекаться еще примерно 15 минут, пока он не приобретёт золотистый цвет.

Ваш картофель "Дофин" готов к подаче. Он прекрасно сочетается с различными блюдами и будет отличным выбором для ужина или любого другого приёма пищи. Приятного аппетита!