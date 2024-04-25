Запечённый картофель "Дофин": сначала отваривается в сливках, а потом запекается в них

Одним из самых простых рецептов картофеля является запекание картошки в сливках. В классическом варианте под названием "Дофин", который предлагает сайт RussianFood.com, можно также добавить мускатный орех и посыпать блюдо тёртым сыром.
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Ингредиенты (на 6 порций):
— Картофель — 800-900 г,
— Нежирные сливки или жирное молоко — около 2,5 стакана (600 г),
— Соль — по вкусу,
— Перец — по вкусу,
— Чеснок — 2-3 средних зубчика.
Приготовление:
Предварительно разогрейте духовку до 190 градусов. Очистите картофель и нарежьте его круглыми ломтиками примерно толщиной 0,5 см.
Переложите картофель в кастрюлю и залейте сливками. Посолите и поперчите по вкусу, затем хорошо перемешайте, чтобы картофель был равномерно покрыт сливками.
Разогрейте кастрюлю на среднем огне, доведите сливки с картофелем до кипения. Затем накройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь и варите картофель около 5-10 минут.
Переложите картофель в подходящую посуду для запекания объемом около 2,5 л. Посыпьте тонко нарезанным чесноком, посолите и поперчите по вкусу.
Процедите сливки, в которых готовился картофель, и залейте ими картофель с чесноком.
Накройте посуду фольгой и запекайте картофель "Дофин" в духовке около 40 минут.
После этого снимите фольгу и дайте картофелю запекаться еще примерно 15 минут, пока он не приобретёт золотистый цвет.
Ваш картофель "Дофин" готов к подаче. Он прекрасно сочетается с различными блюдами и будет отличным выбором для ужина или любого другого приёма пищи. Приятного аппетита!
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Картофель Дофин. Рецепт от шеф повара Максима Григорьева