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Запечённый картофель "Дофин": сначала отваривается в сливках, а потом запекается в них

Картофель "Дофин": благодаря сливкам с мускатным орехом и чесноком очень ароматный

1:55
Еда

Одним из самых простых рецептов картофеля является запекание картошки в сливках. В классическом варианте под названием "Дофин", который предлагает сайт RussianFood.com, можно также добавить мускатный орех и посыпать блюдо тёртым сыром.

Картофель "Дофин": благодаря сливкам с мускатным орехом и чесноком очень ароматный
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты (на 6 порций):

— Картофель — 800-900 г,

— Нежирные сливки или жирное молоко — около 2,5 стакана (600 г),

— Соль — по вкусу,

— Перец — по вкусу,

— Чеснок — 2-3 средних зубчика.

Приготовление:

  1. Предварительно разогрейте духовку до 190 градусов. Очистите картофель и нарежьте его круглыми ломтиками примерно толщиной 0,5 см.
  2. Переложите картофель в кастрюлю и залейте сливками. Посолите и поперчите по вкусу, затем хорошо перемешайте, чтобы картофель был равномерно покрыт сливками.
  3. Разогрейте кастрюлю на среднем огне, доведите сливки с картофелем до кипения. Затем накройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь и варите картофель около 5-10 минут.
  4. Переложите картофель в подходящую посуду для запекания объемом около 2,5 л. Посыпьте тонко нарезанным чесноком, посолите и поперчите по вкусу.
  5. Процедите сливки, в которых готовился картофель, и залейте ими картофель с чесноком.
  6. Накройте посуду фольгой и запекайте картофель "Дофин" в духовке около 40 минут.
  7. После этого снимите фольгу и дайте картофелю запекаться еще примерно 15 минут, пока он не приобретёт золотистый цвет.

Ваш картофель "Дофин" готов к подаче. Он прекрасно сочетается с различными блюдами и будет отличным выбором для ужина или любого другого приёма пищи. Приятного аппетита!

Картофель Дофин. Рецепт от шеф повара Максима Григорьева
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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