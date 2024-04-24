Друзья недавно отдыхали в Риме и привезли с собой этот рецепт: классическая итальянская пицца

Итальянская пицца — это одно из самых популярных блюд итальянской кухни, которое завоевало сердца гурманов по всему миру. В этой статье мы рассмотрим классический рецепт приготовления итальянской пиццы, которая радует своим неповторимым вкусом и ароматом.
Ингредиенты.
— Тесто для пиццы (можно купить готовое или приготовить самостоятельно)
— Помидоры (лучше использовать спелые свежие помидоры)
— Моцарелла (лучше использовать буффало моцареллу)
— Оливковое масло
— Базилик
— Соль, перец, специи по вкусу
Шаг 1: Приготовление теста
1. Если вы готовите тесто самостоятельно, смешайте муку, дрожжи, воду, соль и оливковое масло. Замешайте тесто до получения эластичной массы и оставьте его на 1-2 часа для поднятия.
2. Раскатайте тесто на плоской поверхности, чтобы получился круглый или прямоугольный лепешка.
Шаг 2: Начинка
1. Нарежьте помидоры кружочками или дольками. Выложите их на тесто.
2. Нарежьте моцареллу тонкими ломтиками и равномерно распределите по поверхности пиццы.
3. Полейте пиццу оливковым маслом, посыпьте специями, солью и перцем по вкусу.
4. Добавьте листья базилика для аромата.
Шаг 3: Печь
1. Разогрейте духовку до 220 градусов.
2. Поставьте пиццу в духовку и готовьте около 10-15 минут, пока края теста не станут золотистыми, а сыр не расплавится.
Шаг 4: Подача
1. Выньте пиццу из духовки и нарежьте на порционные кусочки.
2. Подавайте итальянскую пиццу горячей, украшенной свежим базиликом.
Готово!
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