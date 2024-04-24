Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Футболист "Ахмата" Бериша рассказал о самом значимом подарке от Рамзана Кадырова
Иван Кудрявцев заявил, что фильмы Голливуда уже не будут востребованы в России
Health: риск инфарктов у женщин после менопаузы быстро догоняет мужской
Троих россиян унесло в открытое море у побережья Сочи
ЛОР-врач Лесков объяснил, чем для здоровья грозят автомобильные ароматизаторы
Эксперты назвали самых ласковых кошек
Врач Умнов: бутерброды с колбасой на завтрак способствуют развитию гастрита
Эксперт Васильева рассказала, можно ли расплатиться рваной купюрой
Американцы уже поставили, а украинцы уже применили ракеты ATACMS
Друзья недавно отдыхали в Риме и привезли с собой этот рецепт: классическая итальянская пицца

Рецепт итальянской пиццы

1:53
Еда

Итальянская пицца — это одно из самых популярных блюд итальянской кухни, которое завоевало сердца гурманов по всему миру. В этой статье мы рассмотрим классический рецепт приготовления итальянской пиццы, которая радует своим неповторимым вкусом и ароматом.

Рецепт итальянской пиццы
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0

Ингредиенты.
— Тесто для пиццы (можно купить готовое или приготовить самостоятельно)
— Помидоры (лучше использовать спелые свежие помидоры)
— Моцарелла (лучше использовать буффало моцареллу)
— Оливковое масло
— Базилик
— Соль, перец, специи по вкусу

Шаг 1: Приготовление теста
1. Если вы готовите тесто самостоятельно, смешайте муку, дрожжи, воду, соль и оливковое масло. Замешайте тесто до получения эластичной массы и оставьте его на 1-2 часа для поднятия.
2. Раскатайте тесто на плоской поверхности, чтобы получился круглый или прямоугольный лепешка.

Шаг 2: Начинка
1. Нарежьте помидоры кружочками или дольками. Выложите их на тесто.
2. Нарежьте моцареллу тонкими ломтиками и равномерно распределите по поверхности пиццы.
3. Полейте пиццу оливковым маслом, посыпьте специями, солью и перцем по вкусу.
4. Добавьте листья базилика для аромата.

Шаг 3: Печь
1. Разогрейте духовку до 220 градусов.
2. Поставьте пиццу в духовку и готовьте около 10-15 минут, пока края теста не станут золотистыми, а сыр не расплавится.

Шаг 4: Подача
1. Выньте пиццу из духовки и нарежьте на порционные кусочки.
2. Подавайте итальянскую пиццу горячей, украшенной свежим базиликом.

Готово!

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
"Аэрофлот" запустил масштабную распродажу билетов
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Малина будет сладкой, как мёд, и крупной, как грецкий орех: вот какие 2 агроприёма нужно использовать
Армия России начинает "выносить" железнодорожную инфраструктуру Украины Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Эти красавицы могут переносить жару всё лето: вот какие цветы можно посадить
Эти красавицы могут переносить жару всё лето: вот какие цветы можно посадить
Последние материалы
Рецепт итальянской пиццы
Назван рецепт шавермы, которую готовят в Санкт-Петербурге
Четыре проблемы со здоровьем, связанные с появлением ранней седины
Рецепт английского чая
Три породы кошек с роскошной шерстью
Вкусный рецепт гречки по-купечески
Виктория Боня отреагировала на новость о смерти блогера Лены Миро
Бузина: польза и вред ягоды
Раскрыта тайна смерти "кричащей мумии" из Египта
Авиаперевозчиков попросили бороться с духотой в самолетах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников