Друзья недавно отдыхали в Риме и привезли с собой этот рецепт: классическая итальянская пицца

Рецепт итальянской пиццы

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Итальянская пицца — это одно из самых популярных блюд итальянской кухни, которое завоевало сердца гурманов по всему миру. В этой статье мы рассмотрим классический рецепт приготовления итальянской пиццы, которая радует своим неповторимым вкусом и ароматом.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0

Ингредиенты.

— Тесто для пиццы (можно купить готовое или приготовить самостоятельно)

— Помидоры (лучше использовать спелые свежие помидоры)

— Моцарелла (лучше использовать буффало моцареллу)

— Оливковое масло

— Базилик

— Соль, перец, специи по вкусу

Шаг 1: Приготовление теста

1. Если вы готовите тесто самостоятельно, смешайте муку, дрожжи, воду, соль и оливковое масло. Замешайте тесто до получения эластичной массы и оставьте его на 1-2 часа для поднятия.

2. Раскатайте тесто на плоской поверхности, чтобы получился круглый или прямоугольный лепешка.

Шаг 2: Начинка

1. Нарежьте помидоры кружочками или дольками. Выложите их на тесто.

2. Нарежьте моцареллу тонкими ломтиками и равномерно распределите по поверхности пиццы.

3. Полейте пиццу оливковым маслом, посыпьте специями, солью и перцем по вкусу.

4. Добавьте листья базилика для аромата.

Шаг 3: Печь

1. Разогрейте духовку до 220 градусов.

2. Поставьте пиццу в духовку и готовьте около 10-15 минут, пока края теста не станут золотистыми, а сыр не расплавится.

Шаг 4: Подача

1. Выньте пиццу из духовки и нарежьте на порционные кусочки.

2. Подавайте итальянскую пиццу горячей, украшенной свежим базиликом.

Готово!