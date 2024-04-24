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Откройте для себя вкус Петербурга: рецепт настоящей питерской шавермы

Назван рецепт шавермы, которую готовят в Санкт-Петербурге

2:16
Еда

Шаверма — это не просто блюдо, это настоящий символ уличной кухни, который объединяет людей разных культур и национальностей. А в Петербурге шаверма не просто блюдо, а настоящий культурный феномен. В каждом уголке этого великолепного города можно встретить точку продажи шавермы, где она готовится по особому, питерскому рецепту.

Назван рецепт шавермы, которую готовят в Санкт-Петербурге
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты.

500 граммов мяса (курица, говядина или ягненок)
4-5 питы (лаваш)
2 крупные моркови
2 больших лука
1 крупный помидор
1 огурец
100 граммов капусты
4 столовые ложки майонеза
2 столовые ложки кетчупа
1 столовая ложка горчицы
1 столовая ложка уксуса
1 чайная ложка сахара
Соль, перец, специи по вкусу
Растительное масло для жарки

Приготовление.

Подготовьте мясо. Нарежьте мясо тонкими полосками. Можно использовать курицу, говядину или ягненка, в зависимости от предпочтений.

Маринад для мяса. Смешайте майонез, кетчуп, горчицу, уксус, сахар, соль, перец и любые другие специи по вашему вкусу. Залейте этим маринадом нарезанное мясо и оставьте на несколько часов или лучше на ночь, чтобы мясо пропиталось ароматами.

Приготовьте овощи. Натрите морковь на терке, нарежьте лук полукольцами и обжарьте на сковороде до мягкости. Нарежьте помидоры, огурцы и капусту.

Жарьте мясо. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте мясо на среднем огне до готовности.

Соберите шаверму. Разогрейте лаваш. Намажьте его майонезом, положите на него обжаренное мясо, обжаренные овощи и нарезанные помидоры, огурцы и капусту. Посыпьте по желанию специями.

Сверните шаверму. Плотно заверните лаваш с начинкой внутрь и заверните в фольгу или пергамент, чтобы удержать его форму и сохранить тепло.

Подавайте и наслаждайтесь. Подавайте горячую шаверму с овощным салатом или любым другим соусом по вашему выбору.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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