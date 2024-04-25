Греческий салат "Хориатики": классическое летнее блюдо из свежих овощей с добавлением феты и чёрных маслин

Вкусный греческий салат "Хориатики" готовится из свежих овощей с добавлением феты и чёрных маслин. Подавайте с хрустящими гренками.
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Ингредиенты
5 больших помидоров
1 маленькая красная луковица, тонко нарезанная
Морская соль по вкусу
1,5 чайной ложки сушёного орегано
1 небольшой зелёный сладкий перец, нарезанный ломтиками
1/2 среднего огурца, нарезанного
1/4 чашки чёрных маслин
3 столовые ложки оливкового масла
1 упаковка сыра фета
Приготовление
Нарежьте помидоры дольками, разложите в большой сервировочной миске. Добавьте лук и орегано, затем посолите и перемешайте. Дайте помидорам постоять при комнатной температуре, пока не выделится сок, около 30 минут.
Перед подачей смешайте сладкий перец, огурец и оливки.
Сверху посыпьте сыром фета и полейте оливковым маслом.