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Греческий салат "Хориатики": классическое летнее блюдо из свежих овощей с добавлением феты и чёрных маслин

Греческий салат "Хориатики": вкусный вариант для гостей

1:00
Еда

Вкусный греческий салат "Хориатики" готовится из свежих овощей с добавлением феты и чёрных маслин. Подавайте с хрустящими гренками.

Греческий салат "Хориатики": вкусный вариант для гостей
Фото: Own work by Armineaghayan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 5 больших помидоров
  • 1 маленькая красная луковица, тонко нарезанная
  • Морская соль по вкусу
  • 1,5 чайной ложки сушёного орегано
  • 1 небольшой зелёный сладкий перец, нарезанный ломтиками
  • 1/2 среднего огурца, нарезанного
  • 1/4 чашки чёрных маслин
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 1 упаковка сыра фета

Приготовление

  1. Нарежьте помидоры дольками, разложите в большой сервировочной миске. Добавьте лук и орегано, затем посолите и перемешайте. Дайте помидорам постоять при комнатной температуре, пока не выделится сок, около 30 минут.
  2. Перед подачей смешайте сладкий перец, огурец и оливки.
  3. Сверху посыпьте сыром фета и полейте оливковым маслом.
Греческий салат. Хориатики. Классическая версия
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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