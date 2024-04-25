Греческий салат "Хориатики": классическое летнее блюдо из свежих овощей с добавлением феты и чёрных маслин

Греческий салат "Хориатики": вкусный вариант для гостей

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусный греческий салат "Хориатики" готовится из свежих овощей с добавлением феты и чёрных маслин. Подавайте с хрустящими гренками.

Фото: Own work by Armineaghayan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

5 больших помидоров

1 маленькая красная луковица, тонко нарезанная

Морская соль по вкусу

1,5 чайной ложки сушёного орегано

1 небольшой зелёный сладкий перец, нарезанный ломтиками

1/2 среднего огурца, нарезанного

1/4 чашки чёрных маслин

3 столовые ложки оливкового масла

1 упаковка сыра фета

Приготовление

Нарежьте помидоры дольками, разложите в большой сервировочной миске. Добавьте лук и орегано, затем посолите и перемешайте. Дайте помидорам постоять при комнатной температуре, пока не выделится сок, около 30 минут. Перед подачей смешайте сладкий перец, огурец и оливки. Сверху посыпьте сыром фета и полейте оливковым маслом.