Настоящий русский холодец: рецепт еще прабабушка рассказывала

Лучший рецепт русского холодца

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Русский холодец — это традиционное русское блюдо, которое готовится из мясного бульона, охлаждается и застывает до консистенции желе. Вот рецепт приготовления русского холодца:

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты.

— 1,5-2 кг мяса (говядина, свинина, курица)

— 1-2 крупных луковицы

— 2-3 моркови

— 2-3 лавровых листа

— Пучок петрушки

— Соль, перец по вкусу

Приготовление.

1. Подготовьте мясо: промойте его, положите в кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы она покрыла мясо на пару сантиметров. Доведите до кипения, снимите пену.

2. Добавьте очищенные и порезанные на части лук и морковь, лавровый лист, соль, перец. Варите на медленном огне 3-4 часа до готовности мяса.

3. Выньте мясо из бульона, отделите от костей и нарежьте небольшими кусочками.

4. Процедите бульон через марлю или сито, чтобы избавиться от остатков овощей и специй.

5. Верните мясо в бульон, доведите до кипения, дайте постоять минут 5-10.

6. Налейте бульон с мясом в формы или посуду для холодца, оставьте остывать при комнатной температуре.

7. Поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы холодец застыл и превратился в желе.