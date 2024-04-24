Настоящий русский холодец: рецепт еще прабабушка рассказывала

Русский холодец — это традиционное русское блюдо, которое готовится из мясного бульона, охлаждается и застывает до консистенции желе. Вот рецепт приготовления русского холодца:
Ингредиенты.
— 1,5-2 кг мяса (говядина, свинина, курица)
— 1-2 крупных луковицы
— 2-3 моркови
— 2-3 лавровых листа
— Пучок петрушки
— Соль, перец по вкусу
Приготовление.
1. Подготовьте мясо: промойте его, положите в кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы она покрыла мясо на пару сантиметров. Доведите до кипения, снимите пену.
2. Добавьте очищенные и порезанные на части лук и морковь, лавровый лист, соль, перец. Варите на медленном огне 3-4 часа до готовности мяса.
3. Выньте мясо из бульона, отделите от костей и нарежьте небольшими кусочками.
4. Процедите бульон через марлю или сито, чтобы избавиться от остатков овощей и специй.
5. Верните мясо в бульон, доведите до кипения, дайте постоять минут 5-10.
6. Налейте бульон с мясом в формы или посуду для холодца, оставьте остывать при комнатной температуре.
7. Поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы холодец застыл и превратился в желе.
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