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Погода позволит: благодаря ранней и тёплой весне сезон сбора грибов и ягод начнётся раньше — агроном

Готовьте банки под варенье: агроном Владимир Микулов прогнозирует богатый урожай ягод

1:14
Еда

Главный агроном Российского государственного аграрного университета МСХА им. К. А. Тимирязева Владимир Микулов рассказал Pravda. Ru, почему в этом году сбор лесных ягод может начаться примерно на две недели раньше обычного.

Готовьте банки под варенье: агроном Владимир Микулов прогнозирует богатый урожай ягод
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Если такая погода сохранится, то, конечно, это будет раньше дней на 10, недели на две, если не будет возвратных холодов. Заморозки у нас в средней полосе возможны до конца первой декады июня. Если какие-то разовые заморозки, это нестрашно. А если погода установится холодная, конечно, всё задержится", — прогнозирует специалист.

Вполне оптимистичные планы ягодники могут строить и по поводу урожая лесных ягод.

"Я думаю, будет неплохой урожай. Достаточное количество влаги, много сейчас солнца, тепла, и всё идет активно. По всем признакам — снега было много, морозов под снегом, соответственно, нет — и если не будет заморозков, то всё будет хорошо", — обнадёжил Владимир Микулов.

По времени созревания черники агроном пока сказать не берётся. Говорит, эта ягода больше осеннего срока, чем летнего.

Лесная земляника Чем полезна для организма человека
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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