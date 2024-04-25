Погода позволит: благодаря ранней и тёплой весне сезон сбора грибов и ягод начнётся раньше — агроном

Готовьте банки под варенье: агроном Владимир Микулов прогнозирует богатый урожай ягод

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Главный агроном Российского государственного аграрного университета МСХА им. К. А. Тимирязева Владимир Микулов рассказал Pravda. Ru, почему в этом году сбор лесных ягод может начаться примерно на две недели раньше обычного.

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"Если такая погода сохранится, то, конечно, это будет раньше дней на 10, недели на две, если не будет возвратных холодов. Заморозки у нас в средней полосе возможны до конца первой декады июня. Если какие-то разовые заморозки, это нестрашно. А если погода установится холодная, конечно, всё задержится", — прогнозирует специалист.

Вполне оптимистичные планы ягодники могут строить и по поводу урожая лесных ягод.

"Я думаю, будет неплохой урожай. Достаточное количество влаги, много сейчас солнца, тепла, и всё идет активно. По всем признакам — снега было много, морозов под снегом, соответственно, нет — и если не будет заморозков, то всё будет хорошо", — обнадёжил Владимир Микулов.

По времени созревания черники агроном пока сказать не берётся. Говорит, эта ягода больше осеннего срока, чем летнего.