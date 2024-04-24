Идеальный рецепт классической шарлотки, который покорит сердца ваших гостей

Нежный рецепт шарлотки

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Шарлотка — это классическое и непревзойденное в своей простоте лакомство, которое всегда радует домашним уютом и невероятным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon Law is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сочный яблочный пирог с хрустящей корочкой — что может быть лучше для завершения вечера в компании друзей или семьи?

Ингредиенты.

3-4 крупных яблока

3 яйца

1 чашка сахара

1 чашка муки

1 чайная ложка разрыхлителя (сода или разрыхлитель для теста)

1/2 чашки растительного масла

Щепотка соли

1 чайная ложка ванильного экстракта (по желанию)

Пудра для украшения (по желанию)

Приготовление.

Приготовьте яблоки. Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте их тонкими дольками. Если яблоки кислые, можно посыпать их немного сахара.

Подготовьте форму для выпечки. Предварительно разогрейте духовку до 180°C. Смажьте форму для выпечки маслом или покройте ее пергаментной бумагой.

Приготовьте тесто. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до получения воздушной массы. Добавьте муку, разрыхлитель, растительное масло, соль и ванильный экстракт (если используете). Тщательно перемешайте, пока не получится однородное тесто без комочков.

Сложите слои. Выложите половину нарезанных яблок на дно формы. Затем вылейте половину теста поверх яблок. Повторите слои: оставшиеся яблоки и тесто.

Выпекайте. Поставьте форму в разогретую духовку и готовьте около 40-45 минут, или пока верх шарлотки не станет золотистым и не приобретет хрустящий вид.

Подавайте. После выпечки дайте шарлотке немного остыть. Перед подачей посыпьте ее пудрой для украшения.

Наслаждайтесь. Подавайте шарлотку в теплом виде в компании свежего чая или кофе. Наслаждайтесь сочным вкусом и ароматом этого домашнего десерта.