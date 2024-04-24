Идеальный рецепт классической шарлотки, который покорит сердца ваших гостей

Шарлотка — это классическое и непревзойденное в своей простоте лакомство, которое всегда радует домашним уютом и невероятным вкусом.
Сочный яблочный пирог с хрустящей корочкой — что может быть лучше для завершения вечера в компании друзей или семьи?
Ингредиенты.
3-4 крупных яблока
3 яйца
1 чашка сахара
1 чашка муки
1 чайная ложка разрыхлителя (сода или разрыхлитель для теста)
1/2 чашки растительного масла
Щепотка соли
1 чайная ложка ванильного экстракта (по желанию)
Пудра для украшения (по желанию)
Приготовление.
Приготовьте яблоки. Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте их тонкими дольками. Если яблоки кислые, можно посыпать их немного сахара.
Подготовьте форму для выпечки. Предварительно разогрейте духовку до 180°C. Смажьте форму для выпечки маслом или покройте ее пергаментной бумагой.
Приготовьте тесто. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до получения воздушной массы. Добавьте муку, разрыхлитель, растительное масло, соль и ванильный экстракт (если используете). Тщательно перемешайте, пока не получится однородное тесто без комочков.
Сложите слои. Выложите половину нарезанных яблок на дно формы. Затем вылейте половину теста поверх яблок. Повторите слои: оставшиеся яблоки и тесто.
Выпекайте. Поставьте форму в разогретую духовку и готовьте около 40-45 минут, или пока верх шарлотки не станет золотистым и не приобретет хрустящий вид.
Подавайте. После выпечки дайте шарлотке немного остыть. Перед подачей посыпьте ее пудрой для украшения.
Наслаждайтесь. Подавайте шарлотку в теплом виде в компании свежего чая или кофе. Наслаждайтесь сочным вкусом и ароматом этого домашнего десерта.
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