Что сделать с капустой, чтобы блюда из неё получились вкуснее?

Как сделать вкуснее блюда из капусты: пять простых секретов

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Капуста — это невероятно полезный овощ, который можно приготовить вкусно и интересно, если применить несколько хитростей. Вот несколько секретов, которыми не все хозяйки знают. Ими поделилось издание "БелНовости".

Фото: starrenvironmental. com by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Устранение неприятного запаха. При тушении капусты иногда возникает неприятный запах. Чтобы избежать этого, можно положить в посуду кусочек белого хлеба. Он поможет поглотить запах и избавить кухню от него. Тушение капусты в отдельной посуде. Если вы готовите капусту с другими ингредиентами, чтобы блюдо стало вкуснее, рекомендуется сначала тушить капусту отдельно, а затем смешивать с остальными компонентами. Это позволит капусте стать более нежной и ароматной. Подготовка капусты для начинки пирожков. Если вам нужно приготовить начинку из капусты, но она немного горчит, поместите капусту на несколько минут в горячую воду перед началом работы с ней. Таким образом, удалится горечь и начинка станет более приятной на вкус. Регулирование кислотности. Если квашеная капуста получилась слишком кислой, можно промыть её в холодной воде. Это снизит кислотность и сделает вкус более сбалансированным. Использование ароматных специй. Специи могут значительно улучшить вкус блюд из капусты. Добавьте в свои рецепты любимые специи, такие как карри, тимьян, розмарин или кумин, чтобы придать овощу особый аромат и вкус.

Соблюдая эти простые советы, можно сделать блюда из капусты еще вкуснее и аппетитнее.