Жареные огурцы с соевым соусом и мукой: необычная горячая закуска в китайском стиле

Жареные огурцы с соевым соусом и мукой: взгляните на знакомый овощ по-новому

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареные огурцы с мукой и соевым соусом — это вкусное и оригинальное блюдо, которое можно приготовить за несколько минут. Рецепт предоставлен сайтом "Лайфхакер.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления вам потребуются:

огурец — 1 шт.,

соевый соус — 2 ст. л.,

мука — 100 г,

соль — 2 ч. л.,

перец — 0,5 ч. л.,

сахар — 1 ч. л.,

паприка — 2 ч. л.,

чесночный порошок — 1 ч. л.,

растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление

Сначала нарежьте огурец тонкими ломтиками и поместите их в миску. Залейте огурцы соевым соусом, перемешайте и оставьте на 10-15 минут, чтобы они пропитались вкусом соуса. В отдельной миске смешайте муку, соль, перец, сахар, паприку и чесночный порошок. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Разогрейте растительное масло на сковороде среднего размера. Обваляйте огуречные ломтики в муке с приправами и обжарьте их по 1 минуте со всех сторон, пока не приобретут золотистый цвет. Выложите жареные огурцы на бумажное полотенце, чтобы они впитали излишки масла.

Горячие жареные огурцы с мукой и соевым соусом готовы к подаче. Подавайте их в качестве гарнира или закуски. Приятного аппетита!