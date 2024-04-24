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Жареные огурцы с соевым соусом и мукой: необычная горячая закуска в китайском стиле

Жареные огурцы с соевым соусом и мукой: взгляните на знакомый овощ по-новому

1:30
Еда

Жареные огурцы с мукой и соевым соусом — это вкусное и оригинальное блюдо, которое можно приготовить за несколько минут. Рецепт предоставлен сайтом "Лайфхакер.ру".

Жареные огурцы с соевым соусом и мукой: взгляните на знакомый овощ по-новому
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления вам потребуются:

  • огурец — 1 шт.,
  • соевый соус — 2 ст. л.,
  • мука — 100 г,
  • соль — 2 ч. л.,
  • перец — 0,5 ч. л.,
  • сахар — 1 ч. л.,
  • паприка — 2 ч. л.,
  • чесночный порошок — 1 ч. л.,
  • растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Сначала нарежьте огурец тонкими ломтиками и поместите их в миску.
  2. Залейте огурцы соевым соусом, перемешайте и оставьте на 10-15 минут, чтобы они пропитались вкусом соуса.
  3. В отдельной миске смешайте муку, соль, перец, сахар, паприку и чесночный порошок. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
  4. Разогрейте растительное масло на сковороде среднего размера.
  5. Обваляйте огуречные ломтики в муке с приправами и обжарьте их по 1 минуте со всех сторон, пока не приобретут золотистый цвет.
  6. Выложите жареные огурцы на бумажное полотенце, чтобы они впитали излишки масла.

Горячие жареные огурцы с мукой и соевым соусом готовы к подаче. Подавайте их в качестве гарнира или закуски. Приятного аппетита!

Жареные Огурцы в Соевом Соусе! Пикантная, Острая и Необычная Закуска!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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