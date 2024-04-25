Ароматная, с душистыми травами и дижонской горчицей: приготовьте заправку для греческого салата по этому рецепту
Как приготовить заправку для греческого салата
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Эта заправка для греческого салата делается очень легко и просто. Из ингредиентов: оливковое масло, красный винный уксус, горчица и приправы.
Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1,5 литра оливкового масла
- 1/3 стакана чесночного порошка
- 1/3 стакана сушёного орегано
- 1/3 стакана сушёного базилика
- 1/4 стакана молотого чёрного перца
- 1/4 стакана соли
- 1/4 стакана лукового порошка
- 1/4 стакана дижонской горчицы
- 2 литра красного винного уксуса
Приготовление
- Смешайте оливковое масло, чесночный порошок, орегано, базилик, перец, соль, луковый порошок и дижонскую горчицу в ёмкости.
- Медленно влейте уксус, энергично перемешивая.
- Хранить в плотно закрытой ёмкости при комнатной температуре.
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Заправка к греческому салату