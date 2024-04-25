Ароматная, с душистыми травами и дижонской горчицей: приготовьте заправку для греческого салата по этому рецепту

Как приготовить заправку для греческого салата

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта заправка для греческого салата делается очень легко и просто. Из ингредиентов: оливковое масло, красный винный уксус, горчица и приправы.

Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1,5 литра оливкового масла

1/3 стакана чесночного порошка

1/3 стакана сушёного орегано

1/3 стакана сушёного базилика

1/4 стакана молотого чёрного перца

1/4 стакана соли

1/4 стакана лукового порошка

1/4 стакана дижонской горчицы

2 литра красного винного уксуса

Приготовление

Смешайте оливковое масло, чесночный порошок, орегано, базилик, перец, соль, луковый порошок и дижонскую горчицу в ёмкости. Медленно влейте уксус, энергично перемешивая. Хранить в плотно закрытой ёмкости при комнатной температуре.