Удовольствие от фруктов было испорчено: жительница Петрозаводска купила мандарины с личинками плодовой мухи

Жительница Петрозаводска обнаружила в купленных мандаринах червей

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Жительница Петрозаводска была неприятно удивлена, обнаружив в купленных мандаринах червей. Фотографии с неприятным сюрпризом были опубликованы в городском "Подслушано", пишет karelinform.ru.

Фото: wikimedia.org by 7'o'7 is licensed under public domain

"Купили мандарины, они оказались с "мясом". Первый раз такую живность в мандаринах наблюдаем. Будьте аккуратны…" — огорчена женщина.

Как пишет издание, судя по фото, это личинки средиземноморской плодовой мухи. Они считаются основными вредителями цитрусовых. Если личинки случайно попадут в организм человека, то это может обернуться кишечным миазом.

К слову, фрукты продавались в крупном сетевом магазине.

В комментариях горожане написали, что это покупка кота в мешке, поскольку мандарины фасуют по сетчатым пакетам, и осмотреть их в магазине довольно проблематично.