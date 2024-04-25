Удовольствие от фруктов было испорчено: жительница Петрозаводска купила мандарины с личинками плодовой мухи

Жительница Петрозаводска была неприятно удивлена, обнаружив в купленных мандаринах червей. Фотографии с неприятным сюрпризом были опубликованы в городском "Подслушано", пишет karelinform.ru.
"Купили мандарины, они оказались с "мясом". Первый раз такую живность в мандаринах наблюдаем. Будьте аккуратны…" — огорчена женщина.
Как пишет издание, судя по фото, это личинки средиземноморской плодовой мухи. Они считаются основными вредителями цитрусовых. Если личинки случайно попадут в организм человека, то это может обернуться кишечным миазом.
К слову, фрукты продавались в крупном сетевом магазине.
В комментариях горожане написали, что это покупка кота в мешке, поскольку мандарины фасуют по сетчатым пакетам, и осмотреть их в магазине довольно проблематично.
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