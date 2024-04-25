Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белый плюс неоновый: Александра Калошина о самых модных тенденциях свадебной моды
Прямые рейсы в Шанхай доступны из Владивостока
Главврач Осипов: занос инфекции вполне возможен
MNRAS: фиолетовый цвет может указывать на наличие жизни на иных мирах
Топ-10 стран с самым высоким уровнем зарплаты
Александра Урсуляк заверила, что выплатит долг в размере 86 тысяч рублей
Лица старше 50 лет чаще всего страдают от этого заболевания
Спикер армянского парламента обвинил Россию в отношении к Армении как к губернии
Ксения Собчак показала фото с тусовки из прошлого
Жареные листья пажитника с картофелем, куркумой и карри: лёгкий гарнир, который можно приготовить за считанные минуты

Рецепт жареного пажитника с картофелем

1:22
Еда

Этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет попробовать вкусные листья пажитника. Этот лёгкий гарнир можно приготовить за считанные минуты.

Рецепт жареного пажитника с картофелем
Фото: commons.wikimedia.org by Alice Wiegand is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пажитник — универсальная, питательная трава, обладающая множеством преимуществ для здоровья. Его добавляют в салаты, соусы или супы. Вы также можете замочить семена пажитника на ночь и съесть их на следующий день.

Ингредиенты

  • 1 зелёный перец чили
  • 1 картофель, нарезанный кубиками
  • 1/2 пучка листьев пажитника
  • 1/2 небольшого помидора, нарезанного кубиками
  • 1/4 луковицы среднего размера, нарезанной
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 чайная ложка порошка куркумы
  • Листья карри
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Промойте листья пажитника в миске с водой, чтобы удалить грязь.
  2. Нагрейте оливковое масло в сковороде на средне-сильном огне. Добавьте лук и листья карри. Обжаривайте. Уменьшите огонь до среднего. Добавьте порошок куркумы, картофель и помидоры. Посолите по вкусу. Перемешайте. Готовьте, пока картофель не станет мягким.
  3. Добавьте зелёный перец чили и листья пажитника. Готовьте 3 минуты, непрерывно помешивая. 
ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ ИЗ КАРТОФЕЛЯ ОТ ШЕФА ИВЛЕВА
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы

Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.

Три варианта подкормки томатов
Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Европа опять скупает "вредный" товар в России
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев "Отважные" вошли в Соловьёво, освобождён посёлок Новобахмутовка Дмитрий Плотников
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Последние материалы
Рецепт жареного пажитника с картофелем
Российские судебные приставы ищут Промеса по причине задолженности по налогам
Белые цветы для сада
РФ призвала страны-члены ОБСЕ осуждать все случаи убийств журналистов
Пилота под мефедроном задержали в аэропорту Алма-Аты
Временно поверенную по делам Литвы в РФ Даце Рутку вызвали в МИД РФ
10 советов по экономии при походе в магазин
Российские программисты разработали виртуального режиссёра
Bloomberg: Президент Франции подвергается критике за "громкие и пустые высказывания"
DB: Жители Харькова считают, что помощь США не поможет Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников