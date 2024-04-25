Жареные листья пажитника с картофелем, куркумой и карри: лёгкий гарнир, который можно приготовить за считанные минуты

Этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет попробовать вкусные листья пажитника. Этот лёгкий гарнир можно приготовить за считанные минуты.
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Пажитник — универсальная, питательная трава, обладающая множеством преимуществ для здоровья. Его добавляют в салаты, соусы или супы. Вы также можете замочить семена пажитника на ночь и съесть их на следующий день.
Ингредиенты
1 зелёный перец чили
1 картофель, нарезанный кубиками
1/2 пучка листьев пажитника
1/2 небольшого помидора, нарезанного кубиками
1/4 луковицы среднего размера, нарезанной
1 столовая ложка оливкового масла
1 чайная ложка порошка куркумы
Листья карри
Соль по вкусу
Приготовление
Промойте листья пажитника в миске с водой, чтобы удалить грязь.
Нагрейте оливковое масло в сковороде на средне-сильном огне. Добавьте лук и листья карри. Обжаривайте. Уменьшите огонь до среднего. Добавьте порошок куркумы, картофель и помидоры. Посолите по вкусу. Перемешайте. Готовьте, пока картофель не станет мягким.
Добавьте зелёный перец чили и листья пажитника. Готовьте 3 минуты, непрерывно помешивая.