Жареные листья пажитника с картофелем, куркумой и карри: лёгкий гарнир, который можно приготовить за считанные минуты

Рецепт жареного пажитника с картофелем

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет попробовать вкусные листья пажитника. Этот лёгкий гарнир можно приготовить за считанные минуты.

Фото: commons.wikimedia.org by Alice Wiegand is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пажитник — универсальная, питательная трава, обладающая множеством преимуществ для здоровья. Его добавляют в салаты, соусы или супы. Вы также можете замочить семена пажитника на ночь и съесть их на следующий день.

Ингредиенты

1 зелёный перец чили

1 картофель, нарезанный кубиками

1/2 пучка листьев пажитника

1/2 небольшого помидора, нарезанного кубиками

1/4 луковицы среднего размера, нарезанной

1 столовая ложка оливкового масла

1 чайная ложка порошка куркумы

Листья карри

Соль по вкусу

Приготовление

Промойте листья пажитника в миске с водой, чтобы удалить грязь. Нагрейте оливковое масло в сковороде на средне-сильном огне. Добавьте лук и листья карри. Обжаривайте. Уменьшите огонь до среднего. Добавьте порошок куркумы, картофель и помидоры. Посолите по вкусу. Перемешайте. Готовьте, пока картофель не станет мягким. Добавьте зелёный перец чили и листья пажитника. Готовьте 3 минуты, непрерывно помешивая.