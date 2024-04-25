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Семена льна: уникальные преимущества для здоровья, о которых важно знать

Уникальные свойства семян льна для здоровья

2:09
Еда

Семена льна можно добавлять не только в смузи и тосты с авокадо. В них много необходимых витаминов, минералов и полезных ненасыщенных жиров. Прежде чем добавить ложку льняных семян в утреннюю овсянку, узнайте, насколько они полезны.

Уникальные свойства семян льна для здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by BastienM is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одна столовая ложка семян льна содержит:

  • белок (1,9 г),
  • клетчатку (2,8 г),
  • жирные кислоты омега-3 (2338 мг),
  • калий (83,3 мг),
  • магний (40,2 мг),
  • фосфор (65,8 мг),
  • селен (2,6 мкг),
  • фолат (8,9 мкг).

Семена льна особенно богаты жирными кислотами омега-3, которые помогают предотвратить закупорку артерий холестерином. Накопление холестерина может увеличить риск возникновения проблем с сердцем.

Семена льна содержат соединения, называемые лигнанами, которые действуют как антиоксиданты, помогая защитить клетки от окислительного стресса. Окислительный стресс вызывает хроническое воспаление, что приводит к повреждению ДНК. По этой причине семена льна станут ценным дополнением к противораковой диете.

Семена льна — отличный источник нерастворимой клетчатки, которая избавляет от запоров и метеоризма, также в ней много растворимой клетчатки, которая помогает снизить уровень "плохого" холестерина, который приводит к закупорке артерий, она также нормализует уровень сахара в крови.

Жирные кислоты омега-3 в семенах льна помогают понизить давление. Высокое давление является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Если вы боретесь с перееданием во время еды, попробуйте добавить в свой рацион семена льна. Белок и растворимая клетчатка влияют на множество гормонов, которые контролируют аппетит, тем самым предотвращая тягу к еде.

СЕМЕНА ЛЬНА: полезные свойства, как принимать
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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