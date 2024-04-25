Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хоккеист Воронин надеется, что ему предоставится возможность быть в "Спартаке"
Пыльная буря из Африки достигла России, сообщил синоптик Леус
Принцесса Кейт Миддлтон получила Орден Кавалера Почета от короля Карла III
Четыре основных негативных аспекта процедуры отбеливания зубов
Вслед за Оскаром Кучерой на взлом Telegram-канала пожаловалась Волочкова
Иосиф Пригожин ответил хейтерам из-за праздника Валерии: "Жизнь не отменили"
Рассказываем о проблеме, когда огурцы горькие
Счетная палата предложила методы для оптимизации использования средств из ОМС
Ольга Бузова сообщила, что пропадет из соцсетей из-за плановой операции
Аппетитная запечённая курочка с мексиканским соусом и текилой: когда хочется экзотики

Запекаем курицу с мексиканским соусом и сыром

2:11
Еда

Это острое блюдо из запечённой курицы понравится любителям мексиканской кухни. При желании подавайте с рисом и сальсой. 

Запекаем курицу с мексиканским соусом и сыром
Фото: commons.wikimedia.org by adiosmary is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

Для маринада

  • 1 стакан воды
  • 1/3 стакана соуса терияки
  • 2 столовые ложки сока лайма
  • 2 чайные ложки измельчённого чеснока
  • 1 чайная ложка приправы "жидкий дым"
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки молотого имбиря
  • 1/4 чайной ложки текилы
  • Куриная грудка без кожи и костей

Мексиканская заправка

  • 1/4 стакана майонеза
  • 1/4 стакана сметаны
  • 1 столовая ложка молока
  • 2 чайные ложки измельчённых помидоров
  • 1,5 чайной ложки нарезанного зелёного перца чили
  • 1 чайная ложка измельчённого лука
  • 1/4 чайной ложки сушёной петрушки
  • 1/4 чайной ложки соуса из острого перца
  • Щепотка соли
  • Сушёный укроп
  • Щепотка паприки
  • Щепотка кайенского перца
  • Щепотка молотого тмина
  • Щепотка порошка чили
  • Щепотка молотого чёрного перца
  • 1 чашка тёртой смеси сыров чеддер и монтерей джек
  • 2 чашки раскрошенных кукурузных чипсов

Приготовление

  1. Смешайте воду, соус терияки, сок лайма, чеснок, жидкий дым, соль, имбирь и текилу в средней миске, положите в маринад курицу, накройте миску и оставьте на 2-3 часа.
  2. Тем временем приготовьте заправку "Мекси-Ранчо": смешайте майонез, сметану, молоко, помидоры, перец, лук, петрушку, соус из острого перца, соль, зелень укропа, паприку, кайенский перец, тмин, порошок чили и молотый чёрный перец.
  3. Достаньте курицу из маринада и запекайте в духовке в режиме "гриль".
  4. Выложите приготовленную курицу в форму для запекания, смажьте каждый кусок курицы мексиканским соусом, а затем посыпьте сырной смесью. Запекайте в разогретой духовке 2-3 минуты.
  5. Разложите кукурузные чипсы на тарелки, выложите курицу на чипсы и подавайте.
Пальчики оближешь! Курица в мексиканской смеси
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Европа опять скупает "вредный" товар в России

Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.

Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Кинологи назвали породы собак, которые не поддаются дрессировке
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
"Отважные" вошли в Соловьёво, освобождён посёлок Новобахмутовка Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Последние материалы
Пыльная буря из Африки достигла России, сообщил синоптик Леус
Принцесса Кейт Миддлтон получила Орден Кавалера Почета от короля Карла III
Четыре основных негативных аспекта процедуры отбеливания зубов
Вслед за Оскаром Кучерой на взлом Telegram-канала пожаловалась Волочкова
Иосиф Пригожин ответил хейтерам из-за праздника Валерии: "Жизнь не отменили"
Запекаем курицу с мексиканским соусом и сыром
Рассказываем о проблеме, когда огурцы горькие
Счетная палата предложила методы для оптимизации использования средств из ОМС
Ольга Бузова сообщила, что пропадет из соцсетей из-за плановой операции
Поплавская призвала проверить всех живущих не по средствам чиновников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников