Аппетитная запечённая курочка с мексиканским соусом и текилой: когда хочется экзотики
Запекаем курицу с мексиканским соусом и сыром
2:11
Это острое блюдо из запечённой курицы понравится любителям мексиканской кухни. При желании подавайте с рисом и сальсой.
Фото: commons.wikimedia.org by adiosmary is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
Для маринада
- 1 стакан воды
- 1/3 стакана соуса терияки
- 2 столовые ложки сока лайма
- 2 чайные ложки измельчённого чеснока
- 1 чайная ложка приправы "жидкий дым"
- 1/2 чайной ложки соли
- 1/4 чайной ложки молотого имбиря
- 1/4 чайной ложки текилы
- Куриная грудка без кожи и костей
Мексиканская заправка
- 1/4 стакана майонеза
- 1/4 стакана сметаны
- 1 столовая ложка молока
- 2 чайные ложки измельчённых помидоров
- 1,5 чайной ложки нарезанного зелёного перца чили
- 1 чайная ложка измельчённого лука
- 1/4 чайной ложки сушёной петрушки
- 1/4 чайной ложки соуса из острого перца
- Щепотка соли
- Сушёный укроп
- Щепотка паприки
- Щепотка кайенского перца
- Щепотка молотого тмина
- Щепотка порошка чили
- Щепотка молотого чёрного перца
- 1 чашка тёртой смеси сыров чеддер и монтерей джек
- 2 чашки раскрошенных кукурузных чипсов
Приготовление
- Смешайте воду, соус терияки, сок лайма, чеснок, жидкий дым, соль, имбирь и текилу в средней миске, положите в маринад курицу, накройте миску и оставьте на 2-3 часа.
- Тем временем приготовьте заправку "Мекси-Ранчо": смешайте майонез, сметану, молоко, помидоры, перец, лук, петрушку, соус из острого перца, соль, зелень укропа, паприку, кайенский перец, тмин, порошок чили и молотый чёрный перец.
- Достаньте курицу из маринада и запекайте в духовке в режиме "гриль".
- Выложите приготовленную курицу в форму для запекания, смажьте каждый кусок курицы мексиканским соусом, а затем посыпьте сырной смесью. Запекайте в разогретой духовке 2-3 минуты.
- Разложите кукурузные чипсы на тарелки, выложите курицу на чипсы и подавайте.
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