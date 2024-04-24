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Фрикадельки с томатной подливкой: недорогое полноценное блюдо для семейного ужина

Фрикадельки с томатной подливкой: их можно потушить на сковороде или запечь в духовке

2:58
Еда

Фрикадельки с томатной подливкой — это популярное блюдо, которое радует взрослых и детей своей простотой, отличным вкусом и низкой стоимостью. Оно представляет собой сочные мясные шарики, приготовленные из любых видов мяса или других доступных ингредиентов, таких как курица, свинина или рыба.

Фрикадельки с томатной подливкой: их можно потушить на сковороде или запечь в духовке
Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Чтобы добиться однородного размера фрикаделек, можно использовать специальные инструменты или просто скатать их руками. Чтобы блюдо стало ещё вкуснее, шарики обжариваются до золотистой корочки на сковороде. Затем к ним добавляется томатная подливка, которая может быть приготовлена из готовой томатной пасты или свежих томатов.

Фрикадельки от Gastronom.ru тушатся в соусе до готовности и подаются с ароматной зеленью, такой как петрушка. Это блюдо идеально сочетается с гарнирами, такими как макароны, рис или картофель. Приготовьте фрикадельки с томатной подливкой и порадуйте своих близких вкусным и сытным обедом.

Итак, вот что вам потребуется для приготовления фрикаделек с томатной подливкой:

— 600 г фарша из свинины и говядины,

— 1 луковица,

— 1 яйцо,

— 80 г томатной пасты,

— 350 мл воды,

— 70 г муки,

— 40 мл растительного масла,

— 2 лавровых листа,

— 5 г прованских трав,

— 3 г соли,

— 3 г чёрного молотого перца,

— 4 веточки петрушки.

Приступим к приготовлению:

  1. Очистите и мелко нарежьте луковицу. Если желаете избежать кусочков лука во фрикадельках, можно смешать его блендером до состояния пюре.
  2. Перемешайте в большой миске фарш, яйцо, нарезанный лук, чёрный молотый перец и соль. Тщательно вымешайте и отбейте фарш об дно миски.
  3. В отдельной плоской тарелке насыпьте просеянную муку. Слегка увлажненными руками формируйте шарики из фарша и обваливайте их в муке со всех сторон. Нагрейте на сковороде растительное масло и обжарьте фрикадельки до золотистого цвета.
  4. В другой ёмкости соедините томатную пасту, воду, соль и прованские травы. Хорошо перемешайте и залейте полученным соусом фрикадельки. Уменьшите огонь и тушите под крышкой около 30 минут, несколько раз переворачивая шарики для равномерного пропитывания соусом.
  5. Добавьте лавровые листья, накройте крышкой и готовьте еще 5 минут. При необходимости посолите блюдо. Перед подачей посыпьте фрикадельки нарезанной петрушкой.

Таким образом, вы приготовите вкусные фрикадельки с томатной подливкой. Их можно подавать с картофелем, рисом, макаронами или гречкой. Насладитесь этим простым и сытным блюдом.

Фрикадельки с томатной подливкой
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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