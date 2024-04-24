Фрикадельки с томатной подливкой: недорогое полноценное блюдо для семейного ужина

Фрикадельки с томатной подливкой — это популярное блюдо, которое радует взрослых и детей своей простотой, отличным вкусом и низкой стоимостью. Оно представляет собой сочные мясные шарики, приготовленные из любых видов мяса или других доступных ингредиентов, таких как курица, свинина или рыба.
Чтобы добиться однородного размера фрикаделек, можно использовать специальные инструменты или просто скатать их руками. Чтобы блюдо стало ещё вкуснее, шарики обжариваются до золотистой корочки на сковороде. Затем к ним добавляется томатная подливка, которая может быть приготовлена из готовой томатной пасты или свежих томатов.
Фрикадельки от Gastronom.ru тушатся в соусе до готовности и подаются с ароматной зеленью, такой как петрушка. Это блюдо идеально сочетается с гарнирами, такими как макароны, рис или картофель. Приготовьте фрикадельки с томатной подливкой и порадуйте своих близких вкусным и сытным обедом.
Итак, вот что вам потребуется для приготовления фрикаделек с томатной подливкой:
— 600 г фарша из свинины и говядины,
— 1 луковица,
— 1 яйцо,
— 80 г томатной пасты,
— 350 мл воды,
— 70 г муки,
— 40 мл растительного масла,
— 2 лавровых листа,
— 5 г прованских трав,
— 3 г соли,
— 3 г чёрного молотого перца,
— 4 веточки петрушки.
Приступим к приготовлению:
Таким образом, вы приготовите вкусные фрикадельки с томатной подливкой. Их можно подавать с картофелем, рисом, макаронами или гречкой. Насладитесь этим простым и сытным блюдом.
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