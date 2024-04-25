Этот аппетитный соус тонкацу отлично сочетается с морепродуктами: попробуйте приготовить его дома
Как приготовить соус тонкацу
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Этот соус тонкацу очень вкусный. Он отлично сочетается с креветками, а также для макания наггетсов. Храните этот соус в холодильнике.
Фото: flickr.com by Guilhem Vellut is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1/2 стакана кетчупа
- 2 столовые ложки соевого соуса
- 1 столовая ложка тростникового сахара
- 1 столовая ложка мирина (японского сладкого вина)
- 1,5 чайной ложки вустерского соуса
- 1 чайная ложка тёртого свежего имбиря
- 1 зубчик чеснока, измельчённый
Приготовление
Соберите все ингредиенты. Смешайте в миске кетчуп, соевый соус, сахар, мирин, вустерский соус, имбирь и чеснок.
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