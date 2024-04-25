Этот аппетитный соус тонкацу отлично сочетается с морепродуктами: попробуйте приготовить его дома

Как приготовить соус тонкацу

0:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот соус тонкацу очень вкусный. Он отлично сочетается с креветками, а также для макания наггетсов. Храните этот соус в холодильнике.

Фото: flickr.com by Guilhem Vellut is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1/2 стакана кетчупа

2 столовые ложки соевого соуса

1 столовая ложка тростникового сахара

1 столовая ложка мирина (японского сладкого вина)

1,5 чайной ложки вустерского соуса

1 чайная ложка тёртого свежего имбиря

1 зубчик чеснока, измельчённый

Приготовление

Соберите все ингредиенты. Смешайте в миске кетчуп, соевый соус, сахар, мирин, вустерский соус, имбирь и чеснок.