Этот аппетитный соус тонкацу отлично сочетается с морепродуктами: попробуйте приготовить его дома

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Как приготовить соус тонкацу

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Еда

Этот соус тонкацу очень вкусный. Он отлично сочетается с креветками, а также для макания наггетсов. Храните этот соус в холодильнике.

Как приготовить соус тонкацу
Фото: flickr.com by Guilhem Vellut is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1/2 стакана кетчупа
  • 2 столовые ложки соевого соуса
  • 1 столовая ложка тростникового сахара
  • 1 столовая ложка мирина (японского сладкого вина)
  • 1,5 чайной ложки вустерского соуса
  • 1 чайная ложка тёртого свежего имбиря
  • 1 зубчик чеснока, измельчённый

Приготовление

Соберите все ингредиенты. Смешайте в миске кетчуп, соевый соус, сахар, мирин, вустерский соус, имбирь и чеснок.

Готовим соус Тонкацу
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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