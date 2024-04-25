Вкусный соус к мясу с добавлением муки и говяжьего бульона: готовится очень просто, а вкус фантастический
Готовим соус к мясу на основе говяжьего бульона
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Соусы придают блюду уникальный вкус. Этот рецепт позволит приготовить копию одного из соусов KFC.
Фото: commons.wikimedia.org by Number55 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Ингредиенты
- 3 столовые ложки сливочного масла
- 1 маленькая луковица, мелко нарезанная
- 5 столовых ложек муки
- 2,5 стакана воды
- 2 чайные ложки говяжьего бульона
- 2 чайные ложки куриного бульона
- Свежемолотый чёрный перец по вкусу
Приготовление
- Растопите сливочное масло в сковороде на среднем огне. Добавьте лук, готовьте около 5 минут.
- Вмешайте муку, чтобы получилась густая паста, по консистенции как глазурь для торта.
- Продолжайте готовить, постоянно помешивая, около 20 минут.
- Взбейте венчиком воду и бульон (куриный и говяжий). Влейте в соус.
- Добавьте перец и доведите смесь до кипения. Готовьте ещё около 8–10 минут.
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