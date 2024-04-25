Вкусный соус к мясу с добавлением муки и говяжьего бульона: готовится очень просто, а вкус фантастический

Готовим соус к мясу на основе говяжьего бульона

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Соусы придают блюду уникальный вкус. Этот рецепт позволит приготовить копию одного из соусов KFC.

Фото: commons.wikimedia.org by Number55 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

3 столовые ложки сливочного масла

1 маленькая луковица, мелко нарезанная

5 столовых ложек муки

2,5 стакана воды

2 чайные ложки говяжьего бульона

2 чайные ложки куриного бульона

Свежемолотый чёрный перец по вкусу

Приготовление

Растопите сливочное масло в сковороде на среднем огне. Добавьте лук, готовьте около 5 минут. Вмешайте муку, чтобы получилась густая паста, по консистенции как глазурь для торта. Продолжайте готовить, постоянно помешивая, около 20 минут. Взбейте венчиком воду и бульон (куриный и говяжий). Влейте в соус. Добавьте перец и доведите смесь до кипения. Готовьте ещё около 8–10 минут.