Нетрадиционный рецепт традиционного блюда: освежающий рецепт окрошки с грибами для гурманов

Рецепт окрошки с грибами

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Окрошка — это одно из самых популярных летних блюд в русской кухне. Обычно приготовленная на основе кваса или кефира, она является идеальным способом охлаждения в жаркие дни.

Фото: commons.wikimedia.org by Urek Meniashvili is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Но что, если мы добавим немного неожиданный ингредиент — грибы? Этот рецепт окрошки с грибами превратит ваше представление о традиционном блюде, добавив ему неповторимый вкус и аромат.

Ингредиенты.

500 г свежих грибов (можно использовать шампиньоны или лисички)

4 средних картофеля, отваренных и нарезанных кубиками

3 яйца, отваренные и нарезанные кубиками

1 огурец, нарезанный кубиками

1 маленькая свежая редька, нарезанная кубиками

3 зеленых лука, нарезанных

1/2 стакана свежей укропной зелени, измельченной

1/2 стакана свежей петрушки, измельченной

1 л кваса (можно использовать классический хлебный квас или квас на основе ржаного хлеба)

1 стакан кефира

2 столовые ложки горчицы

Соль и перец по вкусу

Лед для подачи

Инструкции.

Подготовка грибов. Вымойте грибы и нарежьте их на тонкие ломтики. Нагрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла. Обжарьте грибы до золотистой корочки, приправьте солью и перцем по вкусу. Оставьте грибы остывать.

Приготовление основы. В большой миске смешайте отварные картофель, яйца, огурец, редьку, зеленый лук, укроп и петрушку. Добавьте обжаренные грибы.

Приготовление заправки. В небольшой миске смешайте кефир, квас и горчицу. Добавьте соль и перец по вкусу.

Смешивание. Перелейте заправку в миску с остальными ингредиентами и тщательно перемешайте.

Подача. Подайте окрошку в глубоких тарелках или чашках. Добавьте кубики льда для освежения. При желании украсьте свежей зеленью перед подачей.