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Нетрадиционный рецепт традиционного блюда: освежающий рецепт окрошки с грибами для гурманов

Рецепт окрошки с грибами

2:07
Еда

Окрошка — это одно из самых популярных летних блюд в русской кухне. Обычно приготовленная на основе кваса или кефира, она является идеальным способом охлаждения в жаркие дни.

Рецепт окрошки с грибами
Фото: commons.wikimedia.org by Urek Meniashvili is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Но что, если мы добавим немного неожиданный ингредиент — грибы? Этот рецепт окрошки с грибами превратит ваше представление о традиционном блюде, добавив ему неповторимый вкус и аромат.

Ингредиенты.
500 г свежих грибов (можно использовать шампиньоны или лисички)
4 средних картофеля, отваренных и нарезанных кубиками
3 яйца, отваренные и нарезанные кубиками
1 огурец, нарезанный кубиками
1 маленькая свежая редька, нарезанная кубиками
3 зеленых лука, нарезанных
1/2 стакана свежей укропной зелени, измельченной
1/2 стакана свежей петрушки, измельченной
1 л кваса (можно использовать классический хлебный квас или квас на основе ржаного хлеба)
1 стакан кефира
2 столовые ложки горчицы
Соль и перец по вкусу
Лед для подачи

Инструкции.

Подготовка грибов. Вымойте грибы и нарежьте их на тонкие ломтики. Нагрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла. Обжарьте грибы до золотистой корочки, приправьте солью и перцем по вкусу. Оставьте грибы остывать.

Приготовление основы. В большой миске смешайте отварные картофель, яйца, огурец, редьку, зеленый лук, укроп и петрушку. Добавьте обжаренные грибы.

Приготовление заправки. В небольшой миске смешайте кефир, квас и горчицу. Добавьте соль и перец по вкусу.

Смешивание. Перелейте заправку в миску с остальными ингредиентами и тщательно перемешайте.

Подача. Подайте окрошку в глубоких тарелках или чашках. Добавьте кубики льда для освежения. При желании украсьте свежей зеленью перед подачей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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