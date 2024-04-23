Удивится даже свекровь: как приготовить вкусные маринованные баклажаны

Незабываемый вкус: рецепт маринованных баклажанов

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринованные баклажаны — это ароматное и вкусное блюдо, которое отлично подходит как закуска к основным блюдам, так и как самостоятельное лакомство.

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Их приятный вкус и нежная текстура делают их популярным угощением на любом столе. В этой статье мы рассмотрим пошаговый рецепт приготовления маринованных баклажанов, который позволит вам насладиться этим вкусным деликатесом.

Ингредиенты:

— 1 кг баклажанов

— 3 столовые ложки соли

— 1 литр воды

— 500 мл уксуса

— 300 г сахара

— 2 столовые ложки растительного масла

— 3-4 зубчика чеснока

— Перец горошком, лавровый лист, другие специи по вкусу

Приготовление:

1. Начнем с того, чтобы подготовить баклажаны. Их необходимо вымыть, обрезать хвостики и нарезать на кольца толщиной примерно 1 см.

2. После этого положите нарезанные баклажаны в большую емкость и посыпьте их солью. Хорошо перемешайте и оставьте на 1-2 часа, чтобы баклажаны отдали лишнюю жидкость.

3. После того как баклажаны пропустили сок, тщательно промойте их под холодной водой, чтобы удалить излишки соли.

4. В кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, растительное масло и добавьте специи по вкусу (перец горошком, лавровый лист). Доведите до кипения и дайте закипеть на небольшом огне.

5. Добавьте в кипящий рассол баклажаны и варите их около 5-7 минут. Баклажаны должны стать мягкими, но не рассыпчатыми.

6. Откиньте баклажаны на дуршлаг и дайте им хорошо стечь лишняя жидкость.

7. Переложите баклажаны в стерилизованные банки, добавьте порезанный чеснок сверху.

8. Залейте баклажаны горячим рассолом, плотно закройте крышками и оставьте остывать.

9. Храните маринованные баклажаны в холодильнике. Они будут готовы к употреблению через несколько дней, когда пропитаются ароматным маринадом.