Удивится даже свекровь: как приготовить вкусные маринованные баклажаны

Маринованные баклажаны — это ароматное и вкусное блюдо, которое отлично подходит как закуска к основным блюдам, так и как самостоятельное лакомство.
Их приятный вкус и нежная текстура делают их популярным угощением на любом столе. В этой статье мы рассмотрим пошаговый рецепт приготовления маринованных баклажанов, который позволит вам насладиться этим вкусным деликатесом.
Ингредиенты:
— 1 кг баклажанов
— 3 столовые ложки соли
— 1 литр воды
— 500 мл уксуса
— 300 г сахара
— 2 столовые ложки растительного масла
— 3-4 зубчика чеснока
— Перец горошком, лавровый лист, другие специи по вкусу
Приготовление:
1. Начнем с того, чтобы подготовить баклажаны. Их необходимо вымыть, обрезать хвостики и нарезать на кольца толщиной примерно 1 см.
2. После этого положите нарезанные баклажаны в большую емкость и посыпьте их солью. Хорошо перемешайте и оставьте на 1-2 часа, чтобы баклажаны отдали лишнюю жидкость.
3. После того как баклажаны пропустили сок, тщательно промойте их под холодной водой, чтобы удалить излишки соли.
4. В кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, растительное масло и добавьте специи по вкусу (перец горошком, лавровый лист). Доведите до кипения и дайте закипеть на небольшом огне.
5. Добавьте в кипящий рассол баклажаны и варите их около 5-7 минут. Баклажаны должны стать мягкими, но не рассыпчатыми.
6. Откиньте баклажаны на дуршлаг и дайте им хорошо стечь лишняя жидкость.
7. Переложите баклажаны в стерилизованные банки, добавьте порезанный чеснок сверху.
8. Залейте баклажаны горячим рассолом, плотно закройте крышками и оставьте остывать.
9. Храните маринованные баклажаны в холодильнике. Они будут готовы к употреблению через несколько дней, когда пропитаются ароматным маринадом.
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