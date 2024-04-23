Удивится даже свекровь: как приготовить вкусные маринованные баклажаны

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Незабываемый вкус: рецепт маринованных баклажанов

2:13
Еда

Маринованные баклажаны — это ароматное и вкусное блюдо, которое отлично подходит как закуска к основным блюдам, так и как самостоятельное лакомство.

Незабываемый вкус: рецепт маринованных баклажанов
Фото: commons.wikimedia.org by salvagekat is licensed under CC BY-SA 2.0

Их приятный вкус и нежная текстура делают их популярным угощением на любом столе. В этой статье мы рассмотрим пошаговый рецепт приготовления маринованных баклажанов, который позволит вам насладиться этим вкусным деликатесом.

Ингредиенты:
— 1 кг баклажанов
— 3 столовые ложки соли
— 1 литр воды
— 500 мл уксуса
— 300 г сахара
— 2 столовые ложки растительного масла
— 3-4 зубчика чеснока
— Перец горошком, лавровый лист, другие специи по вкусу

Приготовление:

1. Начнем с того, чтобы подготовить баклажаны. Их необходимо вымыть, обрезать хвостики и нарезать на кольца толщиной примерно 1 см.

2. После этого положите нарезанные баклажаны в большую емкость и посыпьте их солью. Хорошо перемешайте и оставьте на 1-2 часа, чтобы баклажаны отдали лишнюю жидкость.

3. После того как баклажаны пропустили сок, тщательно промойте их под холодной водой, чтобы удалить излишки соли.

4. В кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, растительное масло и добавьте специи по вкусу (перец горошком, лавровый лист). Доведите до кипения и дайте закипеть на небольшом огне.

5. Добавьте в кипящий рассол баклажаны и варите их около 5-7 минут. Баклажаны должны стать мягкими, но не рассыпчатыми.

6. Откиньте баклажаны на дуршлаг и дайте им хорошо стечь лишняя жидкость.

7. Переложите баклажаны в стерилизованные банки, добавьте порезанный чеснок сверху.

8. Залейте баклажаны горячим рассолом, плотно закройте крышками и оставьте остывать.

9. Храните маринованные баклажаны в холодильнике. Они будут готовы к употреблению через несколько дней, когда пропитаются ароматным маринадом.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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