Спагетти с домашним сливочным итальянским соусом Alfredo из пармезана и моцареллы: так макароны вы ещё не готовили

Как приготовить классический итальянский соус Alfredo

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Alfredo — классический сливочно-сырный итальянский соус, который подаётся к курице или спагетти. Посыпьте свежей петрушкой для придания пикантности и наслаждайтесь.

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Ингредиенты

3 столовые ложки сладкого сливочного масла

2 столовые ложки оливкового масла

2 чашки густых взбитых сливок

2 зубчика чеснока, измельчённых

1/4 чайной ложки молотого белого перца

1/2 стакана тёртого сыра пармезан

3/4 стакана тёртого сыра моцарелла

Приготовление

Растопите сливочное и оливковое масло в кастрюле на средне-слабом огне. Добавьте сливки, чеснок и белый перец, доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите, часто помешивая, около 5 минут. Добавьте сыр пармезан в сливочную смесь, готовьте 8-10 минут. Добавьте моцареллу, варите около 5 минут. Пока соус готовится, приготовьте спагетти. Подавайте спагетти вместе с соусом.