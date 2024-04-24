Спагетти с домашним сливочным итальянским соусом Alfredo из пармезана и моцареллы: так макароны вы ещё не готовили

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Как приготовить классический итальянский соус Alfredo

1:04
Еда

Alfredo — классический сливочно-сырный итальянский соус, который подаётся к курице или спагетти. Посыпьте свежей петрушкой для придания пикантности и наслаждайтесь.

Как приготовить классический итальянский соус Alfredo
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Guy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 3 столовые ложки сладкого сливочного масла
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 2 чашки густых взбитых сливок
  • 2 зубчика чеснока, измельчённых
  • 1/4 чайной ложки молотого белого перца
  • 1/2 стакана тёртого сыра пармезан
  • 3/4 стакана тёртого сыра моцарелла

Приготовление

  1. Растопите сливочное и оливковое масло в кастрюле на средне-слабом огне. Добавьте сливки, чеснок и белый перец, доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите, часто помешивая, около 5 минут.
  2. Добавьте сыр пармезан в сливочную смесь, готовьте 8-10 минут. Добавьте моцареллу, варите около 5 минут.
  3. Пока соус готовится, приготовьте спагетти. Подавайте спагетти вместе с соусом. 
Соус Альфредо
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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