Спагетти с домашним сливочным итальянским соусом Alfredo из пармезана и моцареллы: так макароны вы ещё не готовили
Как приготовить классический итальянский соус Alfredo
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Alfredo — классический сливочно-сырный итальянский соус, который подаётся к курице или спагетти. Посыпьте свежей петрушкой для придания пикантности и наслаждайтесь.
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Guy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 3 столовые ложки сладкого сливочного масла
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 2 чашки густых взбитых сливок
- 2 зубчика чеснока, измельчённых
- 1/4 чайной ложки молотого белого перца
- 1/2 стакана тёртого сыра пармезан
- 3/4 стакана тёртого сыра моцарелла
Приготовление
- Растопите сливочное и оливковое масло в кастрюле на средне-слабом огне. Добавьте сливки, чеснок и белый перец, доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите, часто помешивая, около 5 минут.
- Добавьте сыр пармезан в сливочную смесь, готовьте 8-10 минут. Добавьте моцареллу, варите около 5 минут.
- Пока соус готовится, приготовьте спагетти. Подавайте спагетти вместе с соусом.
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