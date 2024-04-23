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Специалист Юлия Шарапова назвала лук, свёклу и баклажан самыми популярными натуральными красителями пасхальных яиц

Неожиданная идея: пасхальные яйца покрасит баклажан-нутрициолог Юлия Шарапова

1:08
Еда

Нутрициолог Юлия Шарапова рекомендует действенные и безопасные для здоровья способы покрасить яйца к празднику Пасхи.

Неожиданная идея: пасхальные яйца покрасит баклажан-нутрициолог Юлия Шарапова
Фото: flickr.com by RichardBH from Hamilton, Canada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Бордовый — свёкла, куркума — желтый, лук — красный", — перечислила природные "красители" нутрициолог.

Для окраски пасхальных яиц в синий или фиолетовый цвет эксперт рекомендует использовать кожуру…баклажана. С оговоркой — неплохо этот способ хозяйке протестировать, считает собеседница Pravda. Ru.

"Что может дать синий цвет? Как вариант, баклажан — синеву. Весь бордовый пигмент в кожуре, должен покрасить. Туда лимон нужен, чтобы вытянуть этот цвет, чтобы запустить процесс окисления", — даёт рецепт Юлия Шарапова.

Окрасить яйца в нужный цвет поможет процесс варки.

"Яйца в луке мы варим. Варим, а потом они ещё и стоят в этом настое. Куркума — в неё кладём уже отваренные яйца, они там лежат, потому что в любом случае надо, чтобы краска впиталась", — делится своим опытом нутрициолог.

Пасхальные традиции русского народа
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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