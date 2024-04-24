Польза и вред кокоса: почему его важно употреблять сырым и от каких болезней он спасает

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Удивительные свойства кокоса для здоровья

1:54
Еда

Кокос когда-то имел плохую репутацию из-за его высокой калорийности и содержания насыщенных жиров. Раньше диетологи предостерегали от употребления слишком большого количества кокоса, кокосового молока и масла из-за рисков для здоровья, связанных с насыщенными жирами.

Удивительные свойства кокоса для здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Но за последние несколько лет ситуация изменилась. Было доказано, что кокос нормализует уровень холестерина и сахара в крови. Он также богат необходимыми питательными веществами и антиоксидантами, которые защищают от воспалений.

Одна чашка свежей кокосовой мякоти содержит:

  • белок (6% от дневной нормы),
  • цинк (9%),
  • фосфор (14%),
  • селен (16%),
  • калий (6%),
  • железо (11%),
  • медь (41%),
  • витамин B1 (5%).

Около половины насыщенных жиров в кокосе приходится на лауриновую кислоту, которая повышает уровень "хорошего" холестерина. Он помогает удалить из кровотока "плохой" холестерин, который мог бы закупорить артерии и повысить риск возникновения проблем с сердцем.

При этом кокосовое масло на 100% состоит из жиров, большая часть которых насыщенная. Насыщенные жиры могут повысить уровень "плохого" холестерина, поэтому кокосовое масло стоит употреблять в ограниченных количествах.

Кокосы содержат калий, важный минерал для нормализации давления. Он помогает расширить кровеносные сосуды, тем самым улучшая кровообращение.

Кокос является отличным источником сильнодействующих соединений, которые помогают уменьшить воспаление, таких как кофейная кислота, феруловая кислота и р-кумаровая кислота. Правда термическая обработка может привести к потере этих соединений, поэтому выбирайте свежий, необработанный кокос.

Кето-диета: польза кокосового масла
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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