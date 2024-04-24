Макароны с ароматным соусом песто из брокколи, руколы, миндаля и сыра: готовим полезный ужин

Получите максимум пользы от брокколи, используя капусту для приготовления соуса песто. В этом рецепте соцветия брокколи используются для приготовления орехово-сырного пикантного песто.
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Ингредиенты
Упаковка цельнозерновых макарон
Кочан брокколи
3 чашки руколы
1/4 стакана сырого миндаля
2 зубчика чеснока, раздавленных
3 столовые ложки оливкового масла
1 столовая ложка свежевыжатого сока (из одного лимона)
3/4 чайной ложки соли
1/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца
1 чайная ложка цедры лимона
2 столовые ложки тёртого сыра
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Разложите на противне соцветия брокколи, полейте маслом, посолите и поперчите. Запекайте около 20 минут.
Тем временем сварите макароны.
Положите одну чашку жареных соцветий брокколи в большую миску, а остальные поместите в кухонный комбайн или блендер. Добавьте стакан воды, миндаль, одну чашку руколы, сыр, цедру лимона, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Взбейте.
Переложите макароны в миску с соцветиями брокколи. Перемешайте с соусом песто и оставшимися двумя чашками руколы. Перед подачей посыпьте ещё сыром.
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Песто из брокколи для брускетт и вкуснейшей пасты!