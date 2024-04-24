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Макароны с ароматным соусом песто из брокколи, руколы, миндаля и сыра: готовим полезный ужин

Как приготовить песто из брокколи, руколы и миндаля

1:26
Еда

Получите максимум пользы от брокколи, используя капусту для приготовления соуса песто. В этом рецепте соцветия брокколи используются для приготовления орехово-сырного пикантного песто.

Как приготовить песто из брокколи, руколы и миндаля
Фото: commons.wikimedia.org by Nikodem Nijaki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • Упаковка цельнозерновых макарон
  • Кочан брокколи
  • 3 чашки руколы
  • 1/4 стакана сырого миндаля
  • 2 зубчика чеснока, раздавленных
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 1 столовая ложка свежевыжатого сока (из одного лимона)
  • 3/4 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца
  • 1 чайная ложка цедры лимона
  • 2 столовые ложки тёртого сыра

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Разложите на противне соцветия брокколи, полейте маслом, посолите и поперчите. Запекайте около 20 минут.
  3. Тем временем сварите макароны.
  4. Положите одну чашку жареных соцветий брокколи в большую миску, а остальные поместите в кухонный комбайн или блендер. Добавьте стакан воды, миндаль, одну чашку руколы, сыр, цедру лимона, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Взбейте.
  5. Переложите макароны в миску с соцветиями брокколи. Перемешайте с соусом песто и оставшимися двумя чашками руколы. Перед подачей посыпьте ещё сыром.
Песто из брокколи для брускетт и вкуснейшей пасты!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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