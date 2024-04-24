Макароны с ароматным соусом песто из брокколи, руколы, миндаля и сыра: готовим полезный ужин

Как приготовить песто из брокколи, руколы и миндаля

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Получите максимум пользы от брокколи, используя капусту для приготовления соуса песто. В этом рецепте соцветия брокколи используются для приготовления орехово-сырного пикантного песто.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikodem Nijaki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

Упаковка цельнозерновых макарон

Кочан брокколи

3 чашки руколы

1/4 стакана сырого миндаля

2 зубчика чеснока, раздавленных

3 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка свежевыжатого сока (из одного лимона)

3/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца

1 чайная ложка цедры лимона

2 столовые ложки тёртого сыра

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Разложите на противне соцветия брокколи, полейте маслом, посолите и поперчите. Запекайте около 20 минут. Тем временем сварите макароны. Положите одну чашку жареных соцветий брокколи в большую миску, а остальные поместите в кухонный комбайн или блендер. Добавьте стакан воды, миндаль, одну чашку руколы, сыр, цедру лимона, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Взбейте. Переложите макароны в миску с соцветиями брокколи. Перемешайте с соусом песто и оставшимися двумя чашками руколы. Перед подачей посыпьте ещё сыром.