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Пикантная брокколи с жареным чесноком, фундуком и лимонным соком: вкусное и ароматное блюдо

Готовим брокколи на пару: жареный чеснок и фундук добавят аромата

1:00
Еда

Самый простой способ приготовления брокколи — на пару. Жареный фундук и чеснок добавят аромата и пикантности блюду.

Готовим брокколи на пару: жареный чеснок и фундук добавят аромата
Фото: creativecommons.org by Eddau is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Ингредиенты

  • 1/2 стакана фундука
  • 2 кочана брокколи
  • 1/2 стакана оливкового масла
  • 6 зубчиков чеснока
  • 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
  • Cоль и перец

Приготовление

  1. Нагрейте духовку до 175 градусов. Разложите фундук на противне с бортиками и поджарьте в течение 5-6 минут. Крупно нарежьте орехи. 
  2. Наполните большую кастрюлю водой, вставьте корзину для приготовления на пару. Положите туда брокколи и готовьте в течение 4-5 минут. Переложите брокколи на блюдо.
  3. В небольшой кастрюле обжарьте масло и чеснок на слабом огне, переложите чеснок в небольшую миску, затем добавьте фундук, лимонный сок, соль и перец, полейте полученной смесью брокколи.
Невероятный салат с брокколи. Приготовьте, он очень вкусный!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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