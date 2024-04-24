Пикантная брокколи с жареным чесноком, фундуком и лимонным соком: вкусное и ароматное блюдо

Готовим брокколи на пару: жареный чеснок и фундук добавят аромата

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Самый простой способ приготовления брокколи — на пару. Жареный фундук и чеснок добавят аромата и пикантности блюду.

Фото: creativecommons.org by Eddau is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Ингредиенты

1/2 стакана фундука

2 кочана брокколи

1/2 стакана оливкового масла

6 зубчиков чеснока

2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока

Cоль и перец

Приготовление

Нагрейте духовку до 175 градусов. Разложите фундук на противне с бортиками и поджарьте в течение 5-6 минут. Крупно нарежьте орехи. Наполните большую кастрюлю водой, вставьте корзину для приготовления на пару. Положите туда брокколи и готовьте в течение 4-5 минут. Переложите брокколи на блюдо. В небольшой кастрюле обжарьте масло и чеснок на слабом огне, переложите чеснок в небольшую миску, затем добавьте фундук, лимонный сок, соль и перец, полейте полученной смесью брокколи.