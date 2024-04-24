Пикантная брокколи с жареным чесноком, фундуком и лимонным соком: вкусное и ароматное блюдо
Готовим брокколи на пару: жареный чеснок и фундук добавят аромата
1:00
Самый простой способ приготовления брокколи — на пару. Жареный фундук и чеснок добавят аромата и пикантности блюду.
Фото: creativecommons.org by Eddau is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Ингредиенты
- 1/2 стакана фундука
- 2 кочана брокколи
- 1/2 стакана оливкового масла
- 6 зубчиков чеснока
- 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
- Cоль и перец
Приготовление
- Нагрейте духовку до 175 градусов. Разложите фундук на противне с бортиками и поджарьте в течение 5-6 минут. Крупно нарежьте орехи.
- Наполните большую кастрюлю водой, вставьте корзину для приготовления на пару. Положите туда брокколи и готовьте в течение 4-5 минут. Переложите брокколи на блюдо.
- В небольшой кастрюле обжарьте масло и чеснок на слабом огне, переложите чеснок в небольшую миску, затем добавьте фундук, лимонный сок, соль и перец, полейте полученной смесью брокколи.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Невероятный салат с брокколи. Приготовьте, он очень вкусный!