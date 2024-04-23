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Как правильно бланшировать капусту для салата, соуса песто или голубцов: секретная техника

Как правильно бланшировать капусту

0:53
Еда

Бланширование — один из самых простых способов подготовки листьев капусты в кулинарии. Этот метод смягчает листья и помогает сбавить горечь. Из бланшированных листьев капусты можно приготовить соус песто, если их просто обжарить с чесноком и оливковым маслом, то получится полезный гарнир. Также листья можно использовать для приготовления голубцов.

Как правильно бланшировать капусту
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1 кочан капусты (отделите листья)
  • Соль

Приготовление

  1. Вскипятите в кастрюле  воду, посолите.
  2. Добавьте в кастрюлю листья капусты и варите их одну минуту.
  3. Слейте воду с капусты, откинув её на сито (дуршлаг) или вынув из кастрюли шумовкой. Удалите с листьев лишнюю влагу.

Вы также можете хранить бланшированную капусту в холодильнике в течение 3-4 дней или заморозить на срок до 8 месяцев.

КАПУСТНЫЕ ЛИСТЬЯ ДЛЯ ГОЛУБЦОВ без заморочек
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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