Как правильно бланшировать капусту для салата, соуса песто или голубцов: секретная техника

Бланширование — один из самых простых способов подготовки листьев капусты в кулинарии. Этот метод смягчает листья и помогает сбавить горечь. Из бланшированных листьев капусты можно приготовить соус песто, если их просто обжарить с чесноком и оливковым маслом, то получится полезный гарнир. Также листья можно использовать для приготовления голубцов.
Вы также можете хранить бланшированную капусту в холодильнике в течение 3-4 дней или заморозить на срок до 8 месяцев.
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