Как правильно бланшировать капусту для салата, соуса песто или голубцов: секретная техника

Как правильно бланшировать капусту

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Бланширование — один из самых простых способов подготовки листьев капусты в кулинарии. Этот метод смягчает листья и помогает сбавить горечь. Из бланшированных листьев капусты можно приготовить соус песто, если их просто обжарить с чесноком и оливковым маслом, то получится полезный гарнир. Также листья можно использовать для приготовления голубцов.

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Ингредиенты

1 кочан капусты (отделите листья)

Соль

Приготовление

Вскипятите в кастрюле воду, посолите. Добавьте в кастрюлю листья капусты и варите их одну минуту. Слейте воду с капусты, откинув её на сито (дуршлаг) или вынув из кастрюли шумовкой. Удалите с листьев лишнюю влагу.

Вы также можете хранить бланшированную капусту в холодильнике в течение 3-4 дней или заморозить на срок до 8 месяцев.