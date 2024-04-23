Брокколи с пастой пенне и моцареллой в томатном соусе: как приготовить блюдо в одной сковороде
Брокколи с пастой пенне: вкусный и полезный гарнир
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Этот очень простой рецепт брокколи с пастой пенне в одной кастрюле. Помимо брокколи, в блюде есть чеснок, лук, томатный соус и бальзамический уксус. Приготовьте здоровую еду для всей семьи.
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- Банка томатного соуса
- 6 чашек соцветий брокколи
- 4 стакана овощного или куриного бульона
- 3 чашки макарон пенне
- 1 чашка натёртой моцареллы
- 1/2 стакана базилика или петрушки, мелко нарезанных
- 1 средняя луковица, мелко нарезанная
- 5 измельчённых зубчиков чеснока
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 1 столовая ложка бальзамического уксуса
- 1 столовая ложка розмарина, свежего или сушёного
- 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца
- 1/2 чайной ложки соли
- 1/2 чайной ложки сушёного тимьяна
- Щепотка хлопьев острого перца
Приготовление
- Разогрейте сотейник, добавьте оливковое масло, лук и чеснок. Обжаривайте.
- Добавьте томатный соус, овощной бульон, бальзамический уксус, перец, розмарин, соль, тимьян и хлопья острого перца. Перемешайте и доведите смесь до кипения.
- Добавьте макароны и ещё раз перемешайте.
- Доведите смесь до кипения, накройте крышкой, затем уменьшите огонь до минимума. Варите 15 минут.
- Добавьте брокколи, затем накройте крышкой и готовьте 3 минуты.
- Выключите огонь и добавьте сыр.
- Перед подачей украсьте петрушкой или базиликом.
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