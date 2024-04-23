Брокколи с пастой пенне и моцареллой в томатном соусе: как приготовить блюдо в одной сковороде

Брокколи с пастой пенне: вкусный и полезный гарнир

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот очень простой рецепт брокколи с пастой пенне в одной кастрюле. Помимо брокколи, в блюде есть чеснок, лук, томатный соус и бальзамический уксус. Приготовьте здоровую еду для всей семьи.

Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

Банка томатного соуса

6 чашек соцветий брокколи

4 стакана овощного или куриного бульона

3 чашки макарон пенне

1 чашка натёртой моцареллы

1/2 стакана базилика или петрушки, мелко нарезанных

1 средняя луковица, мелко нарезанная

5 измельчённых зубчиков чеснока

3 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка бальзамического уксуса

1 столовая ложка розмарина, свежего или сушёного

1/2 чайной ложки молотого чёрного перца

1/2 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки сушёного тимьяна

Щепотка хлопьев острого перца

Приготовление

Разогрейте сотейник, добавьте оливковое масло, лук и чеснок. Обжаривайте. Добавьте томатный соус, овощной бульон, бальзамический уксус, перец, розмарин, соль, тимьян и хлопья острого перца. Перемешайте и доведите смесь до кипения. Добавьте макароны и ещё раз перемешайте. Доведите смесь до кипения, накройте крышкой, затем уменьшите огонь до минимума. Варите 15 минут. Добавьте брокколи, затем накройте крышкой и готовьте 3 минуты. Выключите огонь и добавьте сыр. Перед подачей украсьте петрушкой или базиликом.