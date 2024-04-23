Брокколи с пастой пенне и моцареллой в томатном соусе: как приготовить блюдо в одной сковороде

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Брокколи с пастой пенне: вкусный и полезный гарнир

1:38
Еда

Этот очень простой рецепт брокколи с пастой пенне в одной кастрюле. Помимо брокколи, в блюде есть чеснок, лук, томатный соус и бальзамический уксус. Приготовьте здоровую еду для всей семьи.

Брокколи с пастой пенне: вкусный и полезный гарнир
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • Банка томатного соуса
  • 6 чашек соцветий брокколи
  • 4 стакана овощного или куриного бульона
  • 3 чашки макарон пенне
  • 1 чашка натёртой моцареллы
  • 1/2 стакана базилика или петрушки, мелко нарезанных
  • 1 средняя луковица, мелко нарезанная
  • 5 измельчённых зубчиков чеснока
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 1 столовая ложка бальзамического уксуса
  • 1 столовая ложка розмарина, свежего или сушёного
  • 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки сушёного тимьяна
  • Щепотка хлопьев острого перца

Приготовление

  1. Разогрейте сотейник, добавьте оливковое масло, лук и чеснок. Обжаривайте.
  2. Добавьте томатный соус, овощной бульон, бальзамический уксус, перец, розмарин, соль, тимьян и хлопья острого перца. Перемешайте и доведите смесь до кипения.
  3. Добавьте макароны и ещё раз перемешайте.
  4. Доведите смесь до кипения, накройте крышкой, затем уменьшите огонь до минимума. Варите 15 минут.
  5. Добавьте брокколи, затем накройте крышкой и готовьте 3 минуты.
  6. Выключите огонь и добавьте сыр.
  7. Перед подачей украсьте петрушкой или базиликом.
Паста с брокколи в сливочном соусе
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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