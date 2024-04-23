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Сливочный куриный суп с клёцками: приготовьте это ароматное блюдо для всей семьи. Просто пальчики оближешь!

Сливочный куриный суп с клёцками: пошаговый рецепт

1:29
Еда

Этот сливочный куриный суп с клёцками станет вашим любимым блюдом для прохладных вечеров. Подавайте с гренками.

Сливочный куриный суп с клёцками: пошаговый рецепт
Фото: Own work by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • ¼ стакана сливочного масла,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • 1 большой кабачок, нарезанный кубиками,
  • 2 стебля сельдерея, нарезать кубиками,
  • 1 луковица, нарезанная кубиками,
  • ½ красного болгарского перца, нарезанного кубиками,
  • 2 натёртые моркови,
  • 4 зубчика чеснока, измельчённых,
  • ¼ стакана муки,
  • 3 чашки куриного бульона,
  • 1 стакан воды,
  • 2 чашки нарезанного куриного мяса (гриль),
  • упаковка клёцок,
  • 2 чашки свежего шпината,
  • ½ чайной ложки молотого тимьяна,
  • ¼ чайной ложки свеженатёртого мускатного ореха,
  • соль и чёрный перец по вкусу.

Приготовление

  1. Растопите сливочное масло с оливковым в большой суповой кастрюле на среднем огне. Поджарьте кабачки, сельдерей, лук, красный болгарский перец, морковь и чеснок 8–10 минут. Добавьте муку, готовьте ещё 2 минуты.
  2. Влейте куриный бульон и перемешивайте. Варите, пока суп немного не загустеет, около 5 минут.
  3. Добавьте в суп курицу, ньокки и шпинат. Приправьте тимьяном, мускатным орехом, солью и перцем. 
СЫРНЫЙ СУП С КУРИЦЕЙ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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