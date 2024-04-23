Сливочный куриный суп с клёцками: приготовьте это ароматное блюдо для всей семьи. Просто пальчики оближешь!

Этот сливочный куриный суп с клёцками станет вашим любимым блюдом для прохладных вечеров. Подавайте с гренками.
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Ингредиенты
¼ стакана сливочного масла,
1 столовая ложка оливкового масла,
1 большой кабачок, нарезанный кубиками,
2 стебля сельдерея, нарезать кубиками,
1 луковица, нарезанная кубиками,
½ красного болгарского перца, нарезанного кубиками,
2 натёртые моркови,
4 зубчика чеснока, измельчённых,
¼ стакана муки,
3 чашки куриного бульона,
1 стакан воды,
2 чашки нарезанного куриного мяса (гриль),
упаковка клёцок,
2 чашки свежего шпината,
½ чайной ложки молотого тимьяна,
¼ чайной ложки свеженатёртого мускатного ореха,
соль и чёрный перец по вкусу.
Приготовление
Растопите сливочное масло с оливковым в большой суповой кастрюле на среднем огне. Поджарьте кабачки, сельдерей, лук, красный болгарский перец, морковь и чеснок 8–10 минут. Добавьте муку, готовьте ещё 2 минуты.
Влейте куриный бульон и перемешивайте. Варите, пока суп немного не загустеет, около 5 минут.
Добавьте в суп курицу, ньокки и шпинат. Приправьте тимьяном, мускатным орехом, солью и перцем.