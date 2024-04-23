Сливочный куриный суп с клёцками: приготовьте это ароматное блюдо для всей семьи. Просто пальчики оближешь!

Сливочный куриный суп с клёцками: пошаговый рецепт

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот сливочный куриный суп с клёцками станет вашим любимым блюдом для прохладных вечеров. Подавайте с гренками.

Фото: Own work by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

¼ стакана сливочного масла,

1 столовая ложка оливкового масла,

1 большой кабачок, нарезанный кубиками,

2 стебля сельдерея, нарезать кубиками,

1 луковица, нарезанная кубиками,

½ красного болгарского перца, нарезанного кубиками,

2 натёртые моркови,

4 зубчика чеснока, измельчённых,

¼ стакана муки,

3 чашки куриного бульона,

1 стакан воды,

2 чашки нарезанного куриного мяса (гриль),

упаковка клёцок,

2 чашки свежего шпината,

½ чайной ложки молотого тимьяна,

¼ чайной ложки свеженатёртого мускатного ореха,

соль и чёрный перец по вкусу.

Приготовление

Растопите сливочное масло с оливковым в большой суповой кастрюле на среднем огне. Поджарьте кабачки, сельдерей, лук, красный болгарский перец, морковь и чеснок 8–10 минут. Добавьте муку, готовьте ещё 2 минуты. Влейте куриный бульон и перемешивайте. Варите, пока суп немного не загустеет, около 5 минут. Добавьте в суп курицу, ньокки и шпинат. Приправьте тимьяном, мускатным орехом, солью и перцем.