Улучшите пищеварение с помощью вкусного ферментированного напитка: немного о пользе чайного гриба

Чайный гриб: в чём польза этого ферментированного напитка

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Чайный гриб существует уже тысячи лет, и есть причина, по которой поклонники ЗОЖ до сих пор любят вкусный ферментированный напиток из этого продукта.

Фото: commons.wikimedia.org by Bodhi Peace is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вы можете приготовить чайный гриб (комбучу) дома, но вам необходимо правильно следовать инструкциям, чтобы гарантировать, что конечный продукт безопасен для питья.

Чайный гриб — более здоровая альтернатива газировке, особенно если вы любите газированные напитки, но беспокоитесь о потреблении сахара. В отличие от других сладких напитков, чайный гриб не содержит жиров и холестерина, в нём минимальное количество белка и натрия.

Чайный гриб также содержит витамины, минералы и полезные соединения, такие как:

аминокислоты, такие как лизин,

витамины группы B,

медь,

пищевые волокна,

основные минералы,

спирт этиловый,

железо,

марганец,

никель,

полифенолы,

витамин C,

цинк.

Ферментированные продукты, такие как кимчи, чайный гриб, квашеная капуста, являются пробиотиками по своей природе, то есть помогают поддерживать общий баланс "хороших" бактерий в пищеварительном тракте.

Чайный гриб — мягкий и успокаивающий напиток, снимающий воспаление в желудке, которое может вызвать язву или ГЭРБ.

Чайный гриб также помогает облегчить боль при артрите. Сделайте чайный гриб частью противовоспалительной диеты, чтобы улучшить свое состояние.

Кроме того, чайный гриб содержит глюкозамин, который необходим для здоровья костей и суставов. Он также способствует выработке гиалуроновой кислоты, которая обеспечивает смазку и нормальную работу суставов.

Наконец, глюкозамин помогает повысить уровень коллагена, который сохраняет кожу упругой и эластичной.

Чайный гриб — это газированный напиток, который поставляет углекислый газ в пищеварительную систему. Употребление слишком большого количества комбучи может вызвать неприятные побочные эффекты, такие как вздутие живота и метеоризм. Также следует избегать этого напитка при беременности, поскольку он содержит как алкоголь, так и кофеин. Вам также следует избегать этого напитка, если имеются серьёзные заболевания почек, лёгких или печени.