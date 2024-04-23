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Диетолог рассказал, из каких продуктов можно получить больше всего магния

Диетолог Кабанов рассказал, что больше всего магния содержится в 11 продуктах

1:45
Еда

Сбалансированное питание, включающее продукты, богатые магнием, является ключевым для поддержания нормальной работы организма.

Диетолог Кабанов рассказал, что больше всего магния содержится в 11 продуктах
Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Диетолог Алексей Кабанов напомнил, что магний необходим для правильного функционирования сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и дыхательной систем.

Диетолог рассказал, какие продукты являются рекордсменами по содержанию магния.

"Магнием богаты листовые овощи, такие как шпинат, салат, а также морская капуста, авокадо, бананы, финики, чернослив, хурма. Достаточно много магния в орехах, семенах подсолнечника, бобовых", — отметил Кабанов.

Недостаток магния чаще всего возникает из-за повышенного стресса, физической активности или перегрузки нервной системы, пишет Газета.Ru.

При частом стрессе или интенсивной работе может развиться хронический дефицит магния, который проявляется в раздражительности, проблемах со сном, изменчивом настроении и апатии. Также дефицит магния может привести к мигреням, аритмиям и изжоге. Интересно, что малыши черпают магний через молоко матери.

Отдельно нужно отметить, что частое употребление сладкого может свидетельствовать о дефиците магния, так как организм пытается компенсировать его недостаток.

Сбалансированное питание, основанное на продуктах, богатых магнием, является важным для поддержания здоровья и предотвращения различных заболеваний. Необходимо питаться разнообразно и употреблять продукты, способствующие удовлетворению потребности организма в магнии.

Магний. В каких продуктах боольше всего магния?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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