Диетолог рассказал, из каких продуктов можно получить больше всего магния

Сбалансированное питание, включающее продукты, богатые магнием, является ключевым для поддержания нормальной работы организма.
Диетолог Алексей Кабанов напомнил, что магний необходим для правильного функционирования сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и дыхательной систем.
Диетолог рассказал, какие продукты являются рекордсменами по содержанию магния.
"Магнием богаты листовые овощи, такие как шпинат, салат, а также морская капуста, авокадо, бананы, финики, чернослив, хурма. Достаточно много магния в орехах, семенах подсолнечника, бобовых", — отметил Кабанов.
Недостаток магния чаще всего возникает из-за повышенного стресса, физической активности или перегрузки нервной системы, пишет Газета.Ru.
При частом стрессе или интенсивной работе может развиться хронический дефицит магния, который проявляется в раздражительности, проблемах со сном, изменчивом настроении и апатии. Также дефицит магния может привести к мигреням, аритмиям и изжоге. Интересно, что малыши черпают магний через молоко матери.
Отдельно нужно отметить, что частое употребление сладкого может свидетельствовать о дефиците магния, так как организм пытается компенсировать его недостаток.
Сбалансированное питание, основанное на продуктах, богатых магнием, является важным для поддержания здоровья и предотвращения различных заболеваний. Необходимо питаться разнообразно и употреблять продукты, способствующие удовлетворению потребности организма в магнии.
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