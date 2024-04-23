Какой сорт чечевицы лучше выбрать и как её правильно хранить?

На что обращать внимание при выборе чечевицы?

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Один из популярных продуктов — чечевица, может приготовленным как сухим, так и в консервированном виде, а также использована в виде муки.

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Существует несколько сортов чечевицы: коричневая, красная, "белуга" и пюи.

Коричневая является самой распространенной, а красная имеет более быстрое время приготовления. Сорт "белуга" характеризуется маленькими черными семенами, напоминающими икру. Самая ароматная чечевица — пюи, которая готовится дольше, но сохраняет свою форму и не разваливается, поэтому идеально подходит для красивых салатов. Из чечевичной муки можно приготовить вегетарианский хлеб и пирожки.

При выборе консервированной чечевицы, обратите внимание на срок годности, состав и внешний вид банки. Убедитесь, что банка не повреждена и что количество зерен превышает объём жидкости.

Сухую чечевицу в пакетах рекомендуется хранить в сухом и прохладном месте, защищённом от солнечных лучей. Обратите внимание на целостность зерен и отсутствие паразитов внутри упаковки.

Как для сухой, так и для консервированной чечевицы рекомендуется хранить её в тёмном и сухом месте при прохладной или комнатной температуре.

Правильное хранение чечевицы поможет сохранить ее качество и свежесть на протяжении длительного времени.