Натуральная чернично-яблочная пастила: смешиваем всего три ингредиента и готовим в духовке
Чернично-яблочная пастила: полезный перекус
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Натуральная ягодная пастила чем-то напоминает вяленое мясо по консистенции. Этот полезный десерт для перекуса очень легко приготовить дома.
Фото: shopify.com by Matthew Henry is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
- 1 чашка черники, свежей или размороженной
- 1 чашка несладкого яблочного пюре
- Щепотка соли
Приготовление
- Поместите ингредиенты в кухонный комбайн или блендер и измельчите до состояния пюре.
- Разогрейте духовку до 100 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой. Вам нужно будет использовать поднос с бортиками, чтобы пюре не вытекло.
- Вылейте пюре на противень и равномерно распределите его. Сушите пюре в духовке около 4 часов. Достаньте из духовки, нарежьте пюре полосками.
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