Натуральная чернично-яблочная пастила: смешиваем всего три ингредиента и готовим в духовке

Чернично-яблочная пастила: полезный перекус

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Натуральная ягодная пастила чем-то напоминает вяленое мясо по консистенции. Этот полезный десерт для перекуса очень легко приготовить дома.

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Ингредиенты

1 чашка черники, свежей или размороженной

1 чашка несладкого яблочного пюре

Щепотка соли

Приготовление

Поместите ингредиенты в кухонный комбайн или блендер и измельчите до состояния пюре. Разогрейте духовку до 100 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой. Вам нужно будет использовать поднос с бортиками, чтобы пюре не вытекло. Вылейте пюре на противень и равномерно распределите его. Сушите пюре в духовке около 4 часов. Достаньте из духовки, нарежьте пюре полосками.