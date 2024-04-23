От диабета, болезней сердца, лишнего веса: почему так полезен именно вымоченный в воде миндаль

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Польза активированного миндаля для здоровья

1:29
Еда

Сырой миндаль — полезная закуска. Этот орех содержит много питательных веществ, таких как полезные жиры, клетчатка и белок. Однако вы можете сделать миндаль ещё полезнее, "активировав" его.

Польза активированного миндаля для здоровья
Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Если миндаль замочить в воде на продолжительное время, а затем его высушить, то можно избавиться от фитиновой кислоты, которая затрудняет усвоение организмом кальция, магния и цинка, которые содержатся в орехе. К тому же активация миндаля помогает продлить срок его хранения.

Польза активированного миндаля бесспорна: он снижает риск развития диабета, сердечных заболеваний, уменьшает уровень "плохого" холестерина, способствует здоровому контролю веса.

Продукты с фитиновой кислотой могут влиять на усвоение организмом необходимых минералов и вызывать их дефицит. Если в вашем организме не хватает фитазы, фермента, который расщепляет фитиновую кислоту, то вам поможет тот же активированный миндаль.

Употребление сырого миндаля может вызвать проблемы с пищеварением, активированный миндаль переваривается легко.

Чтобы приготовить активированный миндаль, промойте его и оставьте в миске с водой на несколько часов или на ночь. Добавление активатора, например, кефира или рассола, необязательно. Миндаль следует замачивать в среднем на срок до 24 часов.

Миндаль. Польза и вред
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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