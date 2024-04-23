От диабета, болезней сердца, лишнего веса: почему так полезен именно вымоченный в воде миндаль

Сырой миндаль — полезная закуска. Этот орех содержит много питательных веществ, таких как полезные жиры, клетчатка и белок. Однако вы можете сделать миндаль ещё полезнее, "активировав" его.
Если миндаль замочить в воде на продолжительное время, а затем его высушить, то можно избавиться от фитиновой кислоты, которая затрудняет усвоение организмом кальция, магния и цинка, которые содержатся в орехе. К тому же активация миндаля помогает продлить срок его хранения.
Польза активированного миндаля бесспорна: он снижает риск развития диабета, сердечных заболеваний, уменьшает уровень "плохого" холестерина, способствует здоровому контролю веса.
Продукты с фитиновой кислотой могут влиять на усвоение организмом необходимых минералов и вызывать их дефицит. Если в вашем организме не хватает фитазы, фермента, который расщепляет фитиновую кислоту, то вам поможет тот же активированный миндаль.
Употребление сырого миндаля может вызвать проблемы с пищеварением, активированный миндаль переваривается легко.
Чтобы приготовить активированный миндаль, промойте его и оставьте в миске с водой на несколько часов или на ночь. Добавление активатора, например, кефира или рассола, необязательно. Миндаль следует замачивать в среднем на срок до 24 часов.
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