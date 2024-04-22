Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Атланта в США остается самым загруженным аэропортом в мире
Три древние приметы для определения времени посадки картофеля
Искусственный интеллект определил степень одиночества человека по его речи
Борьба с отеками под глазами: секреты голливудских дерматологов
Удивительные преимущества редиса для здоровья
"Газпром" возьмёт на себя роль спонсора венгерского клуба "Ференцварош"
Юрист объяснил, когда сотрудник ГИБДД может потребовать показать язык
Даниил Страхов заявил, что сериал "Исаев" является "удивительно актуальным сегодня"
Свёкла за несколько недель апреля подорожала на 6,9%
Соседка точно попросит рецепт: неповторимый пирог с клюквой

Восхитительный рецепт пирога с клюквой

2:20
Еда

Клюква, с ее яркими красными ягодами и неповторимым вкусом, становится настоящим символом кулинарии. И что может быть лучше, чем приготовить из неё что-то по-настоящему волшебное?

Восхитительный рецепт пирога с клюквой
Фото: commons.wikimedia.org by Cjboffoli is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Предлагаем вам рецепт пирога с клюквой — настоящего произведения кулинарного искусства, которое точно покорит ваши вкусовые рецепторы.

Ингредиенты:

2 стакана муки
1/2 стакана сахара
1/2 чайной ложки соли
200 г сливочного масла (замороженного)
1 яйцо
1/4 стакана молока
3 стакана свежей клюквы
1 стакан сахара
2 столовые ложки крахмала (можно использовать кукурузный)
Сахарная пудра для посыпки (по желанию)
Инструкции:

Приготовление теста:

В большой миске смешайте муку, сахар и соль. Натрите замороженное сливочное масло на крупной терке и быстро вмешайте его в смесь муки до получения крошечных кусочков.
В отдельной миске взбейте яйцо вместе с молоком. Добавьте в миску с мукой смесь яйца и молока и быстро замешайте тесто до получения однородной массы. Сформируйте тесто в шар, заверните его в пленку для пищевого использования и поставьте в холодильник на 30 минут.

Приготовление начинки:

В маленькой миске смешайте клюкву, сахар и крахмал до того, как ягоды будут хорошо покрыты. Поставьте начинку в сторону и предварительно разогрейте духовку до 180°C.

Сборка пирога:

Разделите тесто на две равные части. Раскатайте первую часть теста на дне формы для выпечки, оставляя края. Равномерно распределите начинку с клюквой по тесту. Сверху раскатайте вторую часть теста и накройте ей начинку. Закрепите края пирога, сделав надрезы или складки. Сделайте несколько небольших надрезов на верхнем слое теста для выхода пара во время выпечки.

Выпечка:

Поставьте пирог в предварительно разогретую духовку и выпекайте около 40-45 минут, или пока корка не станет золотистой. После готовности, остудите пирог перед подачей. Посыпьте сверху сахарной пудрой, если желаете украсить его.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Садальский пристыдил звёзд Московского международного кинофестиваля: полстраны в наводнениях

Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Садальский раскритиковал праздник в честь ММКФ: "У этих тусовки"
Когда сеять бархатцы
Посев бархатцев: рассказываем, как получить яркое цветение
Победить проволочника помогут эти народные методы: простой поливайте этим грядки
Вот как надо правильно доливать масло в автомобиль без вреда для двигателя
Народ Украины запуган и растоптан собственной властью Дмитрий Плотников Прорыв ВС РФ на Очеретино угрожает окружением торецкой группировке ВСУ Любовь Степушова Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев
"Они завистливы и меркантильны": друг Пугачевой рассказал, почему в России проигнорировали юбилей певицы
Расшифровываем кошачий язык: 5 способов, как ваш кот говорит "Я тебя люблю"
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Последние материалы
Юрист объяснил, когда сотрудник ГИБДД может потребовать показать язык
Даниил Страхов заявил, что сериал "Исаев" является "удивительно актуальным сегодня"
Свёкла за несколько недель апреля подорожала на 6,9%
Нарколог Поликарпов: коньяк приводит к резким перепадам артериального давления
Как помочь собаке, если она перестала есть
В Китае объяснили, почему российское золото идёт в обход Лондона
Рецепт веганского бургера из нута со специями
Правильный уход за картошкой после посадки
Зеленский: Украина может начать обсуждения с Россией по урегулированию конфликта
Как оставаться на пике формы в 40 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников