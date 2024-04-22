Соседка точно попросит рецепт: неповторимый пирог с клюквой

Восхитительный рецепт пирога с клюквой

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Клюква, с ее яркими красными ягодами и неповторимым вкусом, становится настоящим символом кулинарии. И что может быть лучше, чем приготовить из неё что-то по-настоящему волшебное?

Фото: commons.wikimedia.org by Cjboffoli is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Предлагаем вам рецепт пирога с клюквой — настоящего произведения кулинарного искусства, которое точно покорит ваши вкусовые рецепторы.

Ингредиенты:

2 стакана муки

1/2 стакана сахара

1/2 чайной ложки соли

200 г сливочного масла (замороженного)

1 яйцо

1/4 стакана молока

3 стакана свежей клюквы

1 стакан сахара

2 столовые ложки крахмала (можно использовать кукурузный)

Сахарная пудра для посыпки (по желанию)

Инструкции:

Приготовление теста:

В большой миске смешайте муку, сахар и соль. Натрите замороженное сливочное масло на крупной терке и быстро вмешайте его в смесь муки до получения крошечных кусочков.

В отдельной миске взбейте яйцо вместе с молоком. Добавьте в миску с мукой смесь яйца и молока и быстро замешайте тесто до получения однородной массы. Сформируйте тесто в шар, заверните его в пленку для пищевого использования и поставьте в холодильник на 30 минут.

Приготовление начинки:

В маленькой миске смешайте клюкву, сахар и крахмал до того, как ягоды будут хорошо покрыты. Поставьте начинку в сторону и предварительно разогрейте духовку до 180°C.

Сборка пирога:

Разделите тесто на две равные части. Раскатайте первую часть теста на дне формы для выпечки, оставляя края. Равномерно распределите начинку с клюквой по тесту. Сверху раскатайте вторую часть теста и накройте ей начинку. Закрепите края пирога, сделав надрезы или складки. Сделайте несколько небольших надрезов на верхнем слое теста для выхода пара во время выпечки.

Выпечка:

Поставьте пирог в предварительно разогретую духовку и выпекайте около 40-45 минут, или пока корка не станет золотистой. После готовности, остудите пирог перед подачей. Посыпьте сверху сахарной пудрой, если желаете украсить его.