Соседка точно попросит рецепт: неповторимый пирог с клюквой

Клюква, с ее яркими красными ягодами и неповторимым вкусом, становится настоящим символом кулинарии. И что может быть лучше, чем приготовить из неё что-то по-настоящему волшебное?
Предлагаем вам рецепт пирога с клюквой — настоящего произведения кулинарного искусства, которое точно покорит ваши вкусовые рецепторы.
Ингредиенты:
2 стакана муки
1/2 стакана сахара
1/2 чайной ложки соли
200 г сливочного масла (замороженного)
1 яйцо
1/4 стакана молока
3 стакана свежей клюквы
1 стакан сахара
2 столовые ложки крахмала (можно использовать кукурузный)
Сахарная пудра для посыпки (по желанию)
Инструкции:
Приготовление теста:
В большой миске смешайте муку, сахар и соль. Натрите замороженное сливочное масло на крупной терке и быстро вмешайте его в смесь муки до получения крошечных кусочков.
В отдельной миске взбейте яйцо вместе с молоком. Добавьте в миску с мукой смесь яйца и молока и быстро замешайте тесто до получения однородной массы. Сформируйте тесто в шар, заверните его в пленку для пищевого использования и поставьте в холодильник на 30 минут.
Приготовление начинки:
В маленькой миске смешайте клюкву, сахар и крахмал до того, как ягоды будут хорошо покрыты. Поставьте начинку в сторону и предварительно разогрейте духовку до 180°C.
Сборка пирога:
Разделите тесто на две равные части. Раскатайте первую часть теста на дне формы для выпечки, оставляя края. Равномерно распределите начинку с клюквой по тесту. Сверху раскатайте вторую часть теста и накройте ей начинку. Закрепите края пирога, сделав надрезы или складки. Сделайте несколько небольших надрезов на верхнем слое теста для выхода пара во время выпечки.
Выпечка:
Поставьте пирог в предварительно разогретую духовку и выпекайте около 40-45 минут, или пока корка не станет золотистой. После готовности, остудите пирог перед подачей. Посыпьте сверху сахарной пудрой, если желаете украсить его.
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