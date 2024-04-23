Ароматные фрикадельки из свиного фарша с пекинской капустой: приготовьте на ужин. Ваши близкие будут приятно удивлены!
Фрикадельки из свиного фарша с пекинской капустой: рецепт китайского блюда
1:34
Фрикадельки из свиного фарша с пекинской капустой — классическое китайское блюдо. Попробуйте их приготовить на ужин, следуя этому рецепту. Ваши близкие будут приятно удивлены.
Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- Нарезанный зелёный лук
- 1 большое взбитое яйцо
- Полкило пекинской капусты
- Полкило свиного фарша
- 1,5 стакана куриного бульона
- 3 столовые ложки соевого соуса
- 3 столовые ложки тапиокового или кукурузного крахмала
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 2,5 чайной ложки сухого хереса
- 1 чайная ложка измельчённого имбиря
- 1 чайная ложка сахара
- 3/4 чайной ложки соли
- 1/2 чайной ложки кунжутного масла
- Чёрный молотый перец по вкусу
Приготовление
- Нарежьте пекинскую капусту. В миске смешайте свиной фарш, зелёный лук, имбирь, соль, сахар, херес, 1 столовую ложку соевого соуса, кунжутное масло, яйцо и перец по вкусу. Добавьте крахмал, чтобы загустить смесь.
- Сформируйте из смеси 4 большие фрикадельки. Слегка расплющите их, чтобы они не были полностью круглыми.
- Нагрейте оливковое масло на сковороде. Добавьте фрикадельки и готовьте по 5 минут с каждой стороны.
- Влейте куриный бульон и оставшийся соевый соус. Тушите под крышкой 10 минут. Добавьте пекинскую капусту и продолжайте тушить 15 минут.
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Котлеты из пекинской капусты с фаршем