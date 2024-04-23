Ароматные фрикадельки из свиного фарша с пекинской капустой: приготовьте на ужин. Ваши близкие будут приятно удивлены!

Фрикадельки из свиного фарша с пекинской капустой: рецепт китайского блюда

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Фрикадельки из свиного фарша с пекинской капустой — классическое китайское блюдо. Попробуйте их приготовить на ужин, следуя этому рецепту. Ваши близкие будут приятно удивлены.

Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

Нарезанный зелёный лук

1 большое взбитое яйцо

Полкило пекинской капусты

Полкило свиного фарша

1,5 стакана куриного бульона

3 столовые ложки соевого соуса

3 столовые ложки тапиокового или кукурузного крахмала

2 столовые ложки оливкового масла

2,5 чайной ложки сухого хереса

1 чайная ложка измельчённого имбиря

1 чайная ложка сахара

3/4 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки кунжутного масла

Чёрный молотый перец по вкусу

Приготовление

Нарежьте пекинскую капусту. В миске смешайте свиной фарш, зелёный лук, имбирь, соль, сахар, херес, 1 столовую ложку соевого соуса, кунжутное масло, яйцо и перец по вкусу. Добавьте крахмал, чтобы загустить смесь. Сформируйте из смеси 4 большие фрикадельки. Слегка расплющите их, чтобы они не были полностью круглыми. Нагрейте оливковое масло на сковороде. Добавьте фрикадельки и готовьте по 5 минут с каждой стороны. Влейте куриный бульон и оставшийся соевый соус. Тушите под крышкой 10 минут. Добавьте пекинскую капусту и продолжайте тушить 15 минут.