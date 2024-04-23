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Ароматные фрикадельки из свиного фарша с пекинской капустой: приготовьте на ужин. Ваши близкие будут приятно удивлены!

Фрикадельки из свиного фарша с пекинской капустой: рецепт китайского блюда

1:34
Еда

Фрикадельки из свиного фарша с пекинской капустой — классическое китайское блюдо. Попробуйте их приготовить на ужин, следуя этому рецепту. Ваши близкие будут приятно удивлены.

Фрикадельки из свиного фарша с пекинской капустой: рецепт китайского блюда
Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • Нарезанный зелёный лук
  • 1 большое взбитое яйцо
  • Полкило пекинской капусты
  • Полкило свиного фарша
  • 1,5 стакана куриного бульона
  • 3 столовые ложки соевого соуса
  • 3 столовые ложки тапиокового или кукурузного крахмала
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 2,5 чайной ложки сухого хереса
  • 1 чайная ложка измельчённого имбиря
  • 1 чайная ложка сахара
  • 3/4 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки кунжутного масла
  • Чёрный молотый перец по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте пекинскую капусту. В миске смешайте свиной фарш, зелёный лук, имбирь, соль, сахар, херес, 1 столовую ложку соевого соуса, кунжутное масло, яйцо и перец по вкусу. Добавьте крахмал, чтобы загустить смесь.
  2. Сформируйте из смеси 4 большие фрикадельки. Слегка расплющите их, чтобы они не были полностью круглыми.
  3. Нагрейте оливковое масло на сковороде. Добавьте фрикадельки и готовьте по 5 минут с каждой стороны.
  4. Влейте куриный бульон и оставшийся соевый соус. Тушите под крышкой 10 минут. Добавьте пекинскую капусту и продолжайте тушить 15 минут. 
Котлеты из пекинской капусты с фаршем
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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